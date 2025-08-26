Ενζυμικό peeling: Το απαλό απολεπιστικό για το ευαίσθητο δέρμα
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
26 Αυγούστου 2025
Όταν ακούμε τη λέξη “peeling”, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει σε πιο «δυνατές» μεθόδους, όπως τα μηχανικά ή τα χημικά απολεπιστικά. Ωστόσο, υπάρχει και μια πιο ήπια, φιλική επιλογή για το δέρμα: το ενζυμικό peeling. Πρόκειται για μια λιγότερο γνωστή τεχνική, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική.
Το ενζυμικό peeling
Σε αντίθεση με τα scrub που τρίβονται μηχανικά στο δέρμα ή τα οξέα που διασπούν δεσμούς κυττάρων, τα ενζυμικά peeling βασίζονται σε φυσικά ένζυμα (συνήθως από φρούτα, όπως ο ανανάς ή η παπάγια). Αυτά «διαλύουν» απαλά τα νεκρά κύτταρα στην επιφάνεια της επιδερμίδας, χωρίς να προκαλούν έντονο ερεθισμό. Αυτές οι συνθέσεις είναι ιδανικές για το ευαίσθητο δέρμα, καθώς δεν προκαλούν ερεθισμό ή τσούξιμο, κάτι που συχνά συμβαίνει με τα οξέα. Χαρίζουν ομοιόμορφη όψη και φωτεινότητα, χωρίς να αφυδατώνουν την επιδερμίδα και μπορούν να εφαρμοστούν 1-2 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος.
Beauty editor’s favourites
