5 οροί που υπόσχονται σημαντική μείωση των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια

Αλεξάνδρα Τρύφωνος

25 Αυγούστου 2025

Για βλέμμα άμεσα πιο φωτεινό και ξεκούραστο

Από όλες τις μικρές ατέλειες που «προδίδουν» την κούραση στο πρόσωπο, οι μαύροι κύκλοι είναι εκείνοι που δύσκολα κρύβονται…ακόμη κι όταν έχουμε κοιμηθεί καλά ή έχουμε εφαρμόσει το πιο καλυπτικό concealer. Οι λόγοι ποικίλουν: λεπτό δέρμα κάτω από τα μάτια, κληρονομική προδιάθεση, αφυδάτωση ή στρες. Όμως, η νέα γενιά eye serums αξιοποιεί ισχυρά δραστικά συστατικά και προηγμένες φόρμουλες για να μειώσει ορατά τη σκούρα όψη και να χαρίσει πιο φωτεινό βλέμμα.

Beauty editor’s favourites

La Mer The Lifting Eye Serum – Βρες το εδώ

Jenny.Gr

Sisley Paris Black Rose Eye Contour Fluid – Βρες το εδώ

Guerlain Abeille Royale Eye R Repair Serum – Βρες το εδώ

Lancôme Advanced Genifique Yeux Light Pearl – Βρες το εδώ

Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle-Diminishing Vitamin C Eye Serum – Βρες το εδώ

