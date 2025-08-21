Τα έλαια που μεταμορφώνουν τις ξηρές άκρες των μαλλιών

Το μυστικό για μαλλιά που δείχνουν υπέροχα

Οι ξηρές άκρες είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μαλλιά μας, ιδίως αυτή την εποχή όπου έχουν βιώσει μια μακρά περίοδο κάτω από το φως του ήλιου. Το αποτέλεσμα; Θαμπή όψη, ψαλίδα και έλλειψη ελαστικότητας.

Για να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να τα μεταμορφώσουμε κυριολεκτικά στη στιγμή, αρκεί να επιλέξουμε ένα λάδι μαλλιών με σύνθεση που ενσωματώνει πολύτιμα έλαια που χαρίζουν στα μαλλιά ενυδάτωση, απαλότητα και λάμψη, χωρίς να τα βαραίνει.



Beauty editor’s favourites



IG @lovisabarkman

Guerlain Abeille Royale Scalp & Hair Youth-Oil-In Serum – Βρες το εδώ



Kérastase Elixir Ultime L’Huile Originale – Βρες το εδώ



Moroccanoil Treatment Light – Βρες το εδώ

Sebastian Professional Dark Oil – Βρες το εδώ



Gisou Honey Infused Hair Oil - Βρες το εδώ

