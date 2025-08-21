Τα έλαια που μεταμορφώνουν τις ξηρές άκρες των μαλλιών
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
21 Αυγούστου 2025
Οι ξηρές άκρες είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μαλλιά μας, ιδίως αυτή την εποχή όπου έχουν βιώσει μια μακρά περίοδο κάτω από το φως του ήλιου. Το αποτέλεσμα; Θαμπή όψη, ψαλίδα και έλλειψη ελαστικότητας.
Για να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να τα μεταμορφώσουμε κυριολεκτικά στη στιγμή, αρκεί να επιλέξουμε ένα λάδι μαλλιών με σύνθεση που ενσωματώνει πολύτιμα έλαια που χαρίζουν στα μαλλιά ενυδάτωση, απαλότητα και λάμψη, χωρίς να τα βαραίνει.
Beauty editor’s favourites
