Πώς να απαλλαγείς από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα στο πηγούνι
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
1 Σεπτεμβρίου 2025
Οι περισσότερες γυναίκες έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή μπροστά στον καθρέφτη μας, ανακαλύπτοντας μια ή και περισσότερες ανεπιθύμητες σκληρές τρίχες στο πηγούνι. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε να κάνουμε ενστικτωδώς ήταν να πιάσουμε το τσιμπιδάκι των φρυδιών μας και να τις αφαιρέσουμε. Όμως, είναι πράγματι αυτή η καλύτερη λύση; Οι δερματολόγοι και οι αισθητικοί έχουν διαφορετική άποψη.
Γιατί εμφανίζονται οι τρίχες στο πηγούνι
- Ορμονικές αλλαγές: Μεταβολές στα επίπεδα ανδρογόνων, ιδιαίτερα μετά τα 30 ή κατά την εμμηνόπαυση.
- Γενετικοί παράγοντες: Αν υπάρχει τάση στην οικογένεια, είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν.
- Ιατρικές καταστάσεις: Σε κάποιες περιπτώσεις, η υπερβολική τριχοφυΐα μπορεί να σχετίζεται με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή άλλες ορμονικές ανισορροπίες.
Τι συμβαίνει όταν αφαιρούμε τις τρίχες με τσιμπιδάκι
Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν αφαιρούμε τις τρίχες με τσιμπιδάκι μπορεί να δημιουργηθούν ερεθισμοί. Το συνεχές τράβηγμα μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή ή κοκκινίλες. Συχνό φαινόμενο επίσης είναι να βρεθούμε αντιμέτωπες με εγκλωβισμένες τρίχες. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μικρά σπυράκια ή φλεγμονές. Παράλληλα, με την πάροδο του χρόνου είναι πιθανό να διαπιστώσουμε ότι η τρίχα είναι πιο σκληρή όταν ξαναβγαίνει, αν και δεν αλλάζει πραγματικά η δομή της.
Πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα στο πηγούνι
Οι ειδικοί προτείνουν πιο ασφαλείς και μακροπρόθεσμες λύσεις. Για παράδειγμα:
- Αποτρίχωση με κερί ή κλωστή. Ιδανική για πιο άμεσο και καθαρό αποτέλεσμα. Η τρίχα αφαιρείται από τη ρίζα, χωρίς να χρειάζεται να «κυνηγάς» κάθε μία ξεχωριστά.
- Laser αποτρίχωση, η πιο αποτελεσματική μέθοδος για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας. Ειδικά αν οι τρίχες είναι σκούρες και έντονες.
- Ηλεκτρόλυση.Μια λύση που στοχεύει τη ρίζα της τρίχας, καταστρέφοντάς την. Απαιτεί όμως περισσότερες συνεδρίες.
- Συμβουλή δερματολόγου. Αν η τριχοφυΐα είναι έντονη ή εμφανίστηκε ξαφνικά, καλό είναι να γίνει έλεγχος για τυχόν ορμονικές αιτίες.
