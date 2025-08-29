ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ - ΝΥΧΙΑ

5 θεραπείες επανόρθωσης των ταλαιπωρημένων νυχιών

Αλεξάνδρα Τρύφωνος

29 Αυγούστου 2025

θεραπείες επανόρθωσης για ταλαιπωρημένα νύχια
IG @rosiehw
Δραστικές θεραπείες που βοηθούν τα νύχια να ανακτήσου τη δύναμη και τη λάμψη τους

Τα νύχια μας αποκαλύπτουν συχνά τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ωστόσο, η συχνή χρήση ημιμόνιμου βερνικιού, η επαφή με σκληρά απορρυπαντικά ή ακόμα και η έλλειψη ενυδάτωσης μπορούν να τα κάνουν εύθραυστα, ξηρά και με τάση να σπάνε.

Αν και τα δικά σου νύχια δείχνουν «κουρασμένα», ταλαιπωρημένα και πιθανώς σε πονάνε ή σε ανατριχιάζουν κατά την επαφή με υφάσματα ή άλλα αντικείμενα, αυτό που πρέπει να κάνεις επειγόντως είναι να επενδύσεις σε μια θεραπεία επανόρθωσης. Τα νύχια σου θα δείχνουν και θα «αισθάνονται» άμεσα πιο υγιή και λαμπερά.

Beauty editor’s favourites

θεραπείες νυχιών
IG @rosiehw

O.P.I Repair Mode™ Nail Serum – Βρες το εδώ

Jenny.Gr

Manucurist Masque S.O.S – Βρες το εδώ

Jenny.Gr

ESSIE Hard to Resist – Βρες το εδώ

Jenny.Gr

ISDIN Si-Nails Θεραπεία ενδυνάμωσης νυχιών – Βρες το εδώ

Jenny.Gr

Peggy Sage Nail Care Express nail harderer – Βρες το εδώ

Jenny.Gr
image
image
image
image
image
