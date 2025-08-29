5 θεραπείες επανόρθωσης των ταλαιπωρημένων νυχιών
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
29 Αυγούστου 2025
Τα νύχια μας αποκαλύπτουν συχνά τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ωστόσο, η συχνή χρήση ημιμόνιμου βερνικιού, η επαφή με σκληρά απορρυπαντικά ή ακόμα και η έλλειψη ενυδάτωσης μπορούν να τα κάνουν εύθραυστα, ξηρά και με τάση να σπάνε.
Αν και τα δικά σου νύχια δείχνουν «κουρασμένα», ταλαιπωρημένα και πιθανώς σε πονάνε ή σε ανατριχιάζουν κατά την επαφή με υφάσματα ή άλλα αντικείμενα, αυτό που πρέπει να κάνεις επειγόντως είναι να επενδύσεις σε μια θεραπεία επανόρθωσης. Τα νύχια σου θα δείχνουν και θα «αισθάνονται» άμεσα πιο υγιή και λαμπερά.
