Τα λάθη στην περιποίηση δέρματος που επιδεινώνουν τις σκούρες κηλίδες

Εντοπίζουμε τις συνήθειες που εντείνουν τις σκούρες κηλίδες

Η αντιμετώπιση των σκούρων κηλίδων είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στον κόσμο της περιποίησης δέρματος. Οι λόγοι για τους οποίους εμφανίζονται είναι πολλοί, όμως εξίσου πολλοί είναι και οι παράγοντες που εντείνουν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, ο ήλιος, οι ορμονικές αλλαγές, η ακμή ή ακόμη και το άγχος είναι μερικοί από τους πιο συχνούς «ενόχους». Ωστόσο, πολλές φορές ακόμα και οι ίδιες μας οι καθημερινές συνήθειες περιποίησης είναι αυτές που χωρίς να το καταλάβουμε χειροτερεύουν την εικόνα των σκούρων κηλίδων. Ποιες μπορεί να είναι αυτές;

Παράλειψη αντηλιακής προστασίας

Το αντηλιακό είναι ο o απόλυτος σύμμαχος ενάντια στις κηλίδες. Η έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία ενεργοποιεί τη μελανίνη, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες κηλίδες να σκουραίνουν και νέες να εμφανίζονται. Επομένως, δεν φοράμε αντηλιακό μόνο στην παραλία ή το εφαρμόζουμε μία φορά το πρωί χωρίς ανανέωση. Επιλέγουμε ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος (UVA/UVB), το φοράμε καθημερινά και το ανανεώνουμε κάθε 2-3 ώρες.

IG @jessideoliveira

Υπερβολική απολέπιση

Η απολέπιση είναι σημαντική, αλλά η υπερβολή μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και να οδηγήσει σε μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση. Τα σκληρά scrubs ή η πολύ συχνή χρήση οξέων «πυροδοτούν» την παραγωγή μελανίνης. Δείχνουμε την προτίμησή μας στην ήπια χημική απολέπιση με AHA ή BHA 1-2 φορές την εβδομάδα και αποφεύγουμε την υπερβολική μηχανική τριβή.

Χρήση λευκαντικών προϊόντων χωρίς καθοδήγηση

Πολλά προϊόντα υπόσχονται λεύκανση των κηλίδων, αλλά όταν χρησιμοποιούνται χωρίς μέτρο ή σε συνδυασμό με λάθος συστατικά, μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό. Αυτό οδηγεί σε ακόμη πιο έντονες δυσχρωμίες. Αναζάτμε συστατικά όπως η βιταμίνη C, η νιασιναμίδη και το αζελαϊκό οξύ. Εάν θέλουμε να δοκιμάσουμε πιο δραστικές φόρμουλες (π.χ. ρετινόλη ή υδροκινόνη), συμβουλευόμαστε τον δερματολόγο μας.

IG @jessideoliveira

Παράκαμψη της νυχτερινής περιποίησης

Η αναπλαστική διαδικασία του δέρματος είναι πιο ενεργή τη νύχτα. Αν παραλείπουμε τη βραδινή περιποίηση, στερούμε στο δέρμα μας την ευκαιρία να δράσει ενάντια στις κηλίδες. Ενσωματώνουμε ορούς με αντιοξειδωτικά ή ρετινόλη στη βραδινή μας ρουτίνα και ολοκληρώνουμε με μια ενυδατική κρέμα για επανόρθωση.



Σπυράκια και σημάδια

Το πείραγμα των σπυριών ή η προσπάθεια να «καθαρίσουμε» το δέρμα με τα χέρια μας είναι καταστροφικές συνήθειες. Η φλεγμονή που προκαλείται αφήνει σκούρες κηλίδες και σημάδια. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας και χρησιμοποιούμε στοχευμένα προϊόντα κατά της ακμής.