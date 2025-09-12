3 οροί αντιγήρανσης που αξίζουν μια θέση στη skincare ρουτίνα σου, εάν έχεις ευαισθησία στη ρετινόλη

Αν η ρετινόλη δεν «ταιριάζει» στο δέρμα σου, αντικατέστησέ την με αυτό το φυσικό εναλλακτικό συστατικό

Όταν μιλάμε για αντιγήρανση, το πρώτο ενεργό συστατικό που μας έρχεται στο μυαλό είναι η ρετινόλη. Και όχι άδικα, αφού πρόκειται για ένα υπέρ-δραστικό συστατικό, το οποίο είναι παράγωγο της βιταμίνης Α. Έχει αποδεδειγμένα, ορατά αποτελέσματα, πρόκειται όμως και για ένα συστατικό που ερεθίζει το δέρμα και κρίνεται σχεδόν ακατάλληλο για γυναίκες με ευαίσθητο δέρμα.

Η φύση όμως κάνει τα θαύματά της και μας προσφέρει απλόχερα ένα εξίσου δραστικό συστατικό που προσφέρει παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της ρετινόλης, χωρίς ωστόσο να ερεθίζει το δέρμα: το bakuchiol.

Το Bakuchiol είναι μια ένωση που απαντάται φυσικά στους σπόρους και τα φύλλα του φυτού psoralea corylifolia στην Ινδική υποήπειρο. Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου (τη δομική πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για τη νεότητα της επιδερμίδας) διατηρώντας έτσι τη δύναμη και την ακεραιότητα του δέρματος, μειώνοντας τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά την παρουσία δερματικών βλαβών που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία, όπως η υπερμελάγχρωση.

Το bakuchiol χρησιμοποιείται συχνά σε φυτικές θεραπείες για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Στην περιποίηση του δέρματος, λειτουργεί ως ανάλογο ρετινοειδούς, που σημαίνει ότι μιμείται τη δράση της ρετινόλης: προάγει την κυτταρική ανανέωση, καταπολεμά της καφέ κηλίδες και προσφέρει επαναπύκνωση του δέρματος.



