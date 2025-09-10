Scrub it like a pro: Τα καλύτερα προϊόντα απολέπισης προσώπου που θα βρεις στο φαρμακείο

Η μηχανική απολέπιση στην πιο απολαυστική της εκδοχή

Για να απομακρύνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια τη δέρματός μας στο πρόσωπο, έχουμε στη διάθεσή μας διάφορες μεθόδους και προϊόντα. Εκτός από χημικά απολεπιστικά, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μηχανικά, όπως τα scrub. Συνήθως τα βρίσκουμε σε μορφή κρέμας ή τζελ και περιέχουν μικροκόκκους που είναι σχεδιασμένοι να απομακρύνουν απαλά τα νεκρά κύτταρα μέσω φυσικής τριβής. Όπως όλα τα απολεπιστικά, τα scrub πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ, μία ή δύο φορές την εβδομάδα το πολύ, για να αποφύγουμε οποιαδήποτε βλάβη στον δερματικό φραγμό. Η πολύ συχνή χρήση scrub μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ερυθρότητα, ξηρότητα ή ακόμα και τραυματισμό, ειδικά σε ένα ευαίσθητο ή ήδη ταλαιπωρημένο δέρμα.

Εφαρμόζουμε το face scrub σε καθαρή, ελαφρώς υγρή επιδερμίδα, κατανέμοντας το προϊόν με απαλές, κυκλικές κινήσεις, χωρίς να ασκoύμε υπερβολική πίεση. Αποφεύγουμε τις πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως το περίγραμμα των ματιών, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε λίγο περισσότερη πίεση σε περιοχές που τείνουν να συσσωρεύουν ρύπους, όπως η ζώνη-Τ (μέτωπο, μύτη, πηγούνι). Αφού κάνουμε μασάζ για περίπου ένα λεπτό, είναι σημαντικό να ξεπλύνουμε καλά το πρόσωπό μας με χλιαρό νερό και να συνεχίσουμε ακολουθώντας την υπόλοιπη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μας.

