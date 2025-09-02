Τα αρώματα που θα ανανεώσουν τη διάθεση και την αύρα μας τη νέα σεζόν

4+1 νέα αρώματα για κάθε διάθεση και κάθε ώρα της μέρας

Με το καλοκαίρι να μας αποχαιρετά και τη φθινοπωρινή σεζόν να ανοίγεται μπροστά μας, η αλλαγή στη διάθεση και στην καθημερινότητά μας γίνεται σιγά σιγά ολοένα και εμφανής. Όπως αλλάζουμε γκαρνταρόμπα, έτσι αξίζει να ανανεώσουμε και το άρωμά μας τώρα, επιλέγοντας νότες που ταιριάζουν με τη μελαγχολική αλλά ζεστή ατμόσφαιρα της εποχής. Ένα κατάλληλα επιλεγμένο άρωμα μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση, να μας αγκαλιάσει σαν «δεύτερο δέρμα» και να γίνει η προσωπική μας υπογραφή για τους μήνες που ακολουθούν. Εσύ ποιο θα επιλέξεις;

Beauty editor’s favourites

Byredo Alto Astral Eau de Parfum – Βρες το εδώ



Tom Ford Black Orchid Reserve Eau de Parfum – Βρες το εδώ



Narciso Rodriguez Narciso Radiante Eau de Parfum – Βρες το εδώ



Kenzo Flower By Kenzo Cherry Poppy Eau de Parfum – Βρες το εδώ



Rare Beauty Rare Eau de Parfum – Βρες το εδώ

