PHAs: Το «ήπιο» οξύ που αλλάζει τα δεδομένα στη skincare ρουτίνα

Γιατί τα πολυυδροξυοξέα (PHAs) θεωρούνται must για μια υγιή και λαμπερή επιδερμίδα

Αν παρακολουθείς τις τάσεις στο skincare, σίγουρα έχεις ακούσει για τα άλφα-υδροξυοξέα (AHAs), τα βήτα-υδροξυοξέα (BHAs), αλλά και τα PHAs, δηλαδή τα πολυυδροξυοξέα. Τι ακριβώς είναι όμως, σε τι διαφέρουν από τα υπόλοιπα οξέα και γιατί οι δερματολόγοι τα προτείνουν ολοένα και περισσότερο;

Τα PHA

Τα PHAs ανήκουν στην οικογένεια των χημικών απολεπιστικών και θεωρούνται η δεύτερη γενιά των AHAs. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η γλυκονολακτόνη, η γαλακτόζη και το λακτοβιονικό οξύ. Όπως και τα AHAs, απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο φωτεινό και ομοιόμορφο τόνο, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη διείσδυση άλλων ενεργών συστατικών στις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος. Ένα ακόμη πλεονέκτημα; Τα PHAs δρουν ενάντια στη γλυκοζυλίωση, μια διαδικασία που αποδυναμώνει το κολλαγόνο και την ελαστίνη, ενώ παράλληλα έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

Πώς διαφέρουν από τα AHAs και τα BHAs

Η βασική διαφορά τους είναι το μέγεθος των μορίων τους: τα PHAs έχουν μεγαλύτερα μόρια, που σημαίνει ότι δεν εισχωρούν τόσο βαθιά όσο τα AHAs ή τα BHAs. Έτσι, δρουν πιο ήπια, χωρίς να ερεθίζουν την επιδερμίδα και χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο φωτοευαισθησίας στον ήλιο.

Τα PHAs και οι συνδυασμοί τους

Δεν είναι λίγες οι συνθέσεις που συνδυάζουν AHAs, BHAs και PHAs, δημιουργώντας ένα «cocktail» απολέπισης με πολλαπλά οφέλη για την επιδερμίδα: από τη μείωση λεπτών γραμμών μέχρι την αντιμετώπιση των διεσταλμένων πόρων. Αν, όμως, έχεις ευαισθησία ή θέλεις να αποφύγεις τον έντονο ερεθισμό, μπορείς να ξεκινήσεις με μεμονωμένα προϊόντα που περιέχουν μόνο PHAs.

Γιατί να τα επιλέξεις

Τα PHAs είναι ιδανικά αν η επιδερμίδα σου είναι ευαίσθητη, ξηρή ή αν έχεις δοκιμάσει άλλα οξέα στο παρελθόν και δεν τα ανέχτηκες καλά. Λειτουργούν απολεπιστικά, ενώ παράλληλα προσελκύουν και «κλειδώνουν» την υγρασία στο δέρμα, προσφέροντας ενυδάτωση. Είναι, με άλλα λόγια, ο τέλειος συνδυασμός για όσους θέλουν αποτελεσματικότητα χωρίς ερεθισμούς.

