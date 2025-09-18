Ασταξανθίνη: Το αντιοξειδωτικό συστατικό που ανταγωνίζεται τη βιταμίνη C

Ένα ήπιο, αλλά πανίσχυρο αντιοξειδωτικό συστατικό

Αν η βιταμίνη C θεωρείται το απόλυτο συστατικό της αντιοξειδωτικής φροντίδας, τότε η ασταξανθίνη είναι το ανερχόμενο «ήσυχο, αλλά δυνατό» συστατικό που έρχεται να κατακτήσει τη skincare ρουτίνα μας. Πρόκειται για έναν φυσικό, εξαιρετικά ισχυρό αντιοξειδωτικό παράγοντα που ανήκει στην οικογένεια των καροτενοειδών και βρίσκεται σε φύκια και θαλασσινά, χαρίζοντας μάλιστα το χαρακτηριστικό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα τους.

IG @hannaschonberg

Γιατί θεωρείται ξεχωριστή; Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ασταξανθίνη μπορεί να είναι έως και δεκάδες φορές πιο δραστική από τη βιταμίνη C στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών. Σε αντίθεση με ορισμένες μορφές βιταμίνης C που μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία ή ερεθισμούς, η ασταξανθίνη είναι καλά ανεκτή ακόμη και από πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Βοηθά στη βελτίωση της ελαστικότητας, μειώνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών και συμβάλλει σε πιο φωτεινή, υγιή όψη.

IG @hannaschonberg

Η δράση της

Η ασταξανθίνη λειτουργεί σαν ασπίδα κατά του οξειδωτικού στρες που προκαλείται από την καθημερινή έκθεση στον ήλιο, τη ρύπανση και το μπλε φως. Παράλληλα, ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματος και υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση μιας νεανικής και σφριγηλής επιδερμίδας.

Dr. Barbara Sturm Ceramide Drops Face Oil - Απόκτησέ το εδώ