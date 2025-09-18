Οι 5 καλύτεροι οροί ενδυνάμωσης για φρύδια και βλεφαρίδες

Το must-have προϊόν περιποίησης σε κάθε ρουτίνα

Τα πυκνά φρύδια και οι πλούσιες βλεφαρίδες δεν είναι μόνο στοιχεία που τονίζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας, αλλά και σημάδι υγείας και φροντίδας. Αν μέχρι πρόσφατα τα μολύβια, οι μάσκαρες και οι ψεύτικες βλεφαρίδες ήταν η μόνη λύση, σήμερα οι οροί ενδυνάμωσης έχουν μπει δυναμικά στο νεσεσέρ και τη ρουτίνα περιποίησή μας, χαρίζοντας φυσικό όγκο και αντοχή, με συστηματική χρήση.

Οι οροί για τα φρύδια και τις βλεφαρίδες είναι εμπλουτισμένοι με πεπτίδια που ενδυναμώνουν τη δομή της τρίχας, βιοτίνη και πανθενόλη που προάγουν την ανάπτυξη, βιταμίνες και εκχυλίσματα βοτάνων που αναζωογονούν και προστατεύουν και έλαια που θρέφουν τους θύλακες της τρίχας, διεγείρουν την ανάπτυξη και προλαμβάνουν το σπάσιμο. Μετά από λίγες εβδομάδες, οι τρίχες δείχνουν πιο γεμάτες, πιο δυνατές και με καλύτερη υφή.

Beauty editor’s favourites

IG @anouchkagauthier

Augustinus Bader The Eyebrow and Lash Enhancing Serum – Απόκτησέ το εδώ



Estée Lauder Turbo Lash Night Revitalizing Serum Lash + Brow – Απόκτησέ το εδώ



Kosas GrowPotion- Απόκτησέ το εδώ



Sweed Brow Growth Serum – Απόκτησέ το εδώ



Frezyderm Lash & Brow Boost – Απόκτησέ το εδώ

