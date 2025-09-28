Beauté την Κυριακή: 4 απλές κινήσεις μασάζ που χαρίζουν πιο σφριγηλό δέρμα

Διεγείρουν τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου κι επαναφέρουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας

Από την ηλικία των 25 ετών, η φυσική παραγωγή κολλαγόνου της επιδερμίδας μας σταδιακά μειώνεται. Κατά συνέπεια, το δέρμα μας με τα χρόνια γίνεται λιγότερο σφριγηλό και ελαστικό. Όμως αυτή η «πολύτιμη» πρωτεΐνη είναι απολύτως απαραίτητη για μια νεανική εμφανιση της επιδερμίδας, αλλά και για τη διατήρηση της ελαστικότητας των αρθρώσεων και φυσικά, για όλους τους συνδετικούς ιστούς του σώματος.

Η τόνωση των ιστών μέσω μασάζ είναι μια εξαιρετική πράξη φροντίδας που αυξάνει φυσικά την παραγωγή κολλαγόνου. Αφιερώνοντας αποκλειστικά από 2 έως 10 λεπτά σε 4 μόνο, απλές κινήσεις μασάζ στην πρωινή ή βραδινή μας ρουτίνα περιποίησης μπορούμε να επαναφέρουμε την ελασικότητα, τη λάμψη και τη σφριγηλότητα στο δέρμα μας.

Κυκλικές κινήσεις

Ξεκινάμε εφαρμόζοντας ένα έλαιο προσώπου, ιδανικά ενισχυμένο με συστατικά αντιγήρανσης. Στη συνέχεια, ενισχύουμε τους ιστούς με κυκλικές κινήσεις σε όλο το πρόσωπο: στο μέτωπο, τα μάγουλα, το πηγούνι, πάνω από τα χείλη και μπορούμε επίσης να λειάνουμε παράλληλα και το περίγραμμα των ματιών.

Τσιμπηματάκια

Κάνουμε μικρά και ελαφρά τσιμπηματάκια στην επιδερμίδα του προσώπου μας χρησιμοποιώντας τους αντίχειρες και τους δείκτες των χεριών μας. Μπορούμε επίσης να επαναλάβουμε αυτή την κίνηση σε όλο το πρόσωπο. Στα ζυγωματικά, για παράδειγμα, πιέζουμε με περισσότερη ένταση για να ενεργοποιήσουμε τη μικροκυκλοφορία του αίματος, χωρίς όμως να τραυματίσουμε το δέρμα.

IG @anouchkagauthier

Λείανση

Στη συνέχεια πρέπει να δουλέψουμε με κινήσεις που λειαίνουν την επιδερμίδα σε όλη την έκταση του προσώπου και τον λαιμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο οβάλ του προσώπου.

Χτυπηματάκια

Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία δίνοντας ένα ισχυρό boost στην αιμάτωση της περιοχής, εφαρμόζουμε γρήγορα και απαλά χτυπηματάκια.

