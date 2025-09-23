Διοϊκό οξύ: Το συστατικό που καταπολεμά τις ατέλειες της επιδερμίδας, πιο αποτελεσματικά από το σαλικυλικό οξύ

Το νέο must-have συστατικό κατά της ακμής και των ατελειών της επιδερμίδας

Στον κόσμο της ομορφιάς, οι τάσεις αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όμως όσον αφορά στην περιποίηση της επιδερμίδας κάποια νέα ενεργά συστατικά βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για κάποιον λόγο. Για χρόνια, θεωρούσαμε το σαλικυλικό οξύ ως το απόλυτο συστατικό για την καταπολέμηση της ακμής και των ατελειών της επιδερμίδας. Σήμερα, όμως, ένα λιγότερο γνωστό συστατικό έρχεται να «αμφισβητήσει» την κυριαρχία του: το διοϊκό οξύ (dioic acid). Ένα μόριο με πολύδιάστατη δράση, που υπόσχεται πιο καθαρή και ισορροπημένη επιδερμίδα, με λιγότερους ερεθισμούς.



Τι είναι το διοϊκό οξύ

Πρόκειται για ένα λιπόφιλο οργανικό οξύ που προέρχεται από φυσικά λιπαρά οξέα. Η ιδιαιτερότητά του; Δεν δρα μόνο στην επιφάνεια του δέρματος, αλλά στοχεύει κατευθείαν στους μηχανισμούς που οδηγούν στις ατέλειες. Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος, καταπολεμά τα βακτήρια που ευθύνονται για την ακμή, μειώνει τη φλεγμονή και ταυτόχρονα συμβάλλει στη βελτίωση της υφής και του τόνου της επιδερμίδας.

Είναι πιο αποτελεσματικό από το σαλικυλικό οξύ;

Το σαλικυλικό οξύ είναι γνωστό για την απολεπιστική του δράση. Καθαρίζει τους πόρους και προλαμβάνει τα σπυράκια. Ωστόσο, συχνά συνοδεύεται από έντονη ξηρότητα ή ξεφλούδισμα της επιδερμίδας. Εδώ, το διοϊκό οξύ υπερτερεί. Χάρη στη λιπόφιλη φύση του, «δουλεύει» μέσα στους πόρους, αλλά χωρίς να διαταράσσει τον επιδερμικό φραγμό. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρή, ματ και λεία επιδερμίδα, χωρίς το δυσάρεστο αίσθημα τραβήγματος.



Πώς να το εντάξεις στη skincare ρουτίνα σου

Οι skin experts προτείνουν σκευάσματα με συγκέντρωση 2–5% διοϊκού οξέος, σε μορφή ορού ή κρέμας. Χρησιμοποιείται μετά τον καθαρισμό και πριν από την ενυδάτωση της επιδερμίδας, ενώ μπορεί να το συνδυαστεί με ήπια συστατικά όπως η νιασιναμίδη ή το υαλουρονικό οξύ. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ να εφαρμόζεις το αντηλιακό σου - κάθε θεραπεία με οξέα χρειάζεται προστασία από την UV ακτινοβολία.

Beauty editor’s favourites

