Γλυκολικό οξύ: Το συστατικό που μεταμορφώνει την όψη της επιδερμίδας

Επαναφέρει τη λάμψη, λειαίνει την υφή, μειώνει τις ατέλειες και ενισχύει τη νεανική όψη της επιδερμίδας

Αν αναζητάς ένα συστατικό περιποίησης που να στοχεύει ταυτόχρονα στη θαμπή όψη, τις λεπτές γραμμές, τα σπυράκια και τον ανομοιόμορφο τόνο της επιδερμίδας, το γλυκολικό οξύ είναι το απόλυτο must-have της skincare ρουτίνας σου. Πρόκειται για το πιο γνωστό μέλος της οικογένειας των AHA (άλφα-υδροξυοξέα), με μικρό μοριακό βάρος που του επιτρέπει να διεισδύει εύκολα στο δέρμα. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστατικά για απολέπιση, ανανέωση και αντιγήρανση.

Το γλυκολικό οξύ λειτουργεί κυρίως ως απολεπιστικός παράγοντας. Απομακρύνει απαλά τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερμίδας, αποκαλύπτοντας ένα δέρμα πιο λείο και φωτεινό. Παράλληλα, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό «όπλο» στην αντιμετώπιση των πρώτων σημαδιών γήρανσης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθά στη μείωση της λιπαρότητας και στην πρόληψη της ακμής, καθώς καθαρίζει τους πόρους σε βάθος, ενώ χαρίζει πιο ομοιόμορφο τόνο, μειώνοντας καφέ κηλίδες και δυσχρωμίες.

Η δράση του δεν σταματά εκεί. Χάρη στην απολέπιση που προσφέρει, ανοίγει τον «δρόμο» για τα υπόλοιπα προϊόντα περιποίησης. Έτσι, η ενυδατική σου κρέμα, ο ορός βιταμίνης C ή το serum υαλουρονικού οξέος μπορούν να διεισδύσουν πιο αποτελεσματικά, χαρίζοντας ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Το γλυκολικό οξύ θα το συναντήσεις σε διάφορες μορφές: από καθαριστικά και toners, μέχρι serums και πιο ισχυρά peeling. Για να το εντάξεις σωστά στη ρουτίνα σου, ξεκίνα σταδιακά – μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετές στην αρχή. Χρησιμοποίησέ το κατά προτίμηση το βράδυ, γιατί αυξάνει την ευαισθησία στον ήλιο, και μην ξεχνάς ποτέ το αντηλιακό την επόμενη μέρα.

Beauty editor’s favourites



IG @frida_aasen

Drunk Elephant T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum – Απόκτησέ το εδώ

Medik8 Sleep Glycolic – Απόκτησέ το εδώ



Clinea AHA-BHA-PHA Game Changer – Απόκτησέ το εδώ

The Inkey List Glycolic Acid Tonic – Απόκτησέ το εδώ



L'Oreal Paris Revitalift Glycolic Acid Peeling Toner – Απόκτησέ το εδώ