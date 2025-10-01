Ice water facial: Η θεραπεία που υπόσχεται αποσυμφόρηση, τόνωση και λάμψη της επιδερμίδας, σε μόλις 30”

Μύθος ή επιστημονικά αποδεδειγμένη θεραπεία;

Από τις μάσκες με φύλλα χρυσού μέχρι τα πιο παράξενα beauty hacks του TikTok, o κόσμος της ομορφιάς δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει νέους τρόπους ανανέωσης. Ένας από αυτούς, απλός αλλά εντυπωσιακά αποτελεσματικός, είναι το ice water facial - η θεραπεία που θέλει το πρόσωπo να βυθίζεται σε παγωμένο νερό. Αν και ακούγεται ακραίο, η λογική πίσω του είναι η ίδια με τα κρύα λουτρά των αθλητών: το σώμα ξυπνά, οι ιστοί συσφίγγονται και η ενέργεια ανανεώνεται. Μόνο που αυτή τη φορά, η δράση επικεντρώνεται στην επιδερμίδα, με αποτέλεσμα μια πιο σφριγηλή, φωτεινή και φρέσκια όψη σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Ice water facial

Η διαδικασία είναι απλή: γεμίζεις ένα μπολ με παγωμένο νερό και πολλά παγάκια και βυθίζεις το πρόσωπό σου για περίπου 15–30 δευτερόλεπτα τη φορά. Παρόμοια με το cold plunge ολόκληρου του σώματος, η θεραπεία αυτή μπορεί να προσφέρει μια δόση ενέργειας τόσο στην επιδερμίδα όσο και στο πνεύμα.



IG @emilietommerberg

Τα οφέλη του ice water facial

Σύμφωνα με τους δερματολόγους, το ice water facial προσφέρει σύσφιξη του δέρματος. Πώς; Το κρύο προκαλεί αγγειοσύσπαση, κάνοντας το δέρμα να φαίνεται πιο σφριγηλό. Οι πόροι συρρικνώνονται προσωρινά, προσφέροντας πιο ομοιόμορφη υφή. Η επιδερμίδα αποκτά φρέσκια, λεία όψη. Είναι μια εξαιρετική depuffing θεραπεία ιδανική για την άμεση καταπολέμηση των πρησμένων ματιών ή της κουρασμένης όψης. Ενισχύεται η φυσική διαδικασία αποτοξίνωσης του οργανισμού, κάτι που υποστηρίζει την υγεία της επιδερμίδας.



IG @emilietommerberg

Είναι ασφαλής;

Οι δερματολόγοι επιβεβαιώνουν πως το ice water facial είναι ασφαλές όταν γίνεται σωστά και χωρίς υπερβολές. Μερικές συμβουλές: