Ice water facial: Η θεραπεία που υπόσχεται αποσυμφόρηση, τόνωση και λάμψη της επιδερμίδας, σε μόλις 30”
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
1 Οκτωβρίου 2025
Από τις μάσκες με φύλλα χρυσού μέχρι τα πιο παράξενα beauty hacks του TikTok, o κόσμος της ομορφιάς δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει νέους τρόπους ανανέωσης. Ένας από αυτούς, απλός αλλά εντυπωσιακά αποτελεσματικός, είναι το ice water facial - η θεραπεία που θέλει το πρόσωπo να βυθίζεται σε παγωμένο νερό. Αν και ακούγεται ακραίο, η λογική πίσω του είναι η ίδια με τα κρύα λουτρά των αθλητών: το σώμα ξυπνά, οι ιστοί συσφίγγονται και η ενέργεια ανανεώνεται. Μόνο που αυτή τη φορά, η δράση επικεντρώνεται στην επιδερμίδα, με αποτέλεσμα μια πιο σφριγηλή, φωτεινή και φρέσκια όψη σε λιγότερο από ένα λεπτό.
Ice water facial
Η διαδικασία είναι απλή: γεμίζεις ένα μπολ με παγωμένο νερό και πολλά παγάκια και βυθίζεις το πρόσωπό σου για περίπου 15–30 δευτερόλεπτα τη φορά. Παρόμοια με το cold plunge ολόκληρου του σώματος, η θεραπεία αυτή μπορεί να προσφέρει μια δόση ενέργειας τόσο στην επιδερμίδα όσο και στο πνεύμα.
Τα οφέλη του ice water facial
Σύμφωνα με τους δερματολόγους, το ice water facial προσφέρει σύσφιξη του δέρματος. Πώς; Το κρύο προκαλεί αγγειοσύσπαση, κάνοντας το δέρμα να φαίνεται πιο σφριγηλό. Οι πόροι συρρικνώνονται προσωρινά, προσφέροντας πιο ομοιόμορφη υφή. Η επιδερμίδα αποκτά φρέσκια, λεία όψη. Είναι μια εξαιρετική depuffing θεραπεία ιδανική για την άμεση καταπολέμηση των πρησμένων ματιών ή της κουρασμένης όψης. Ενισχύεται η φυσική διαδικασία αποτοξίνωσης του οργανισμού, κάτι που υποστηρίζει την υγεία της επιδερμίδας.
Είναι ασφαλής;
Οι δερματολόγοι επιβεβαιώνουν πως το ice water facial είναι ασφαλές όταν γίνεται σωστά και χωρίς υπερβολές. Μερικές συμβουλές:
- Μην κρατάς το πρόσωπο στο νερό πάνω από 30 δευτερόλεπτα.
- Επανέλαβε το πολύ 2–3 φορές ανά συνεδρία.
- Απόφυγε τη συχνή χρήση (π.χ. καθημερινά). 2–3 φορές την εβδομάδα είναι αρκετές.
- Αν έχεις ευαίσθητη ή αντιδραστική επιδερμίδα, συμβουλέψου πρώτα τον δερματολόγο σου.
- Μην το δοκιμάσεις αν έχεις ροδόχρου ακμή ή έντονες δερματικές ευαισθησίες, γιατί το κρύο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.