Το “μυστικό” των beauty editors για φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα

Σε τρία απλά βήματα, το βλέμμα αποκτά ξανά τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια που χρειάζεται

Τα μάτια είναι το πρώτο σημείο που «προδίδει» την κούρασή μας – κι αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε εκ πείρας οι beauty editors, ιδίως τις ημέρες που περνάμε ατελείωτες ώρες αρθρογραφώντας στον υπολογιστή. Το λεπτό δέρμα γύρω από τα μάτια αποτυπώνει άμεσα τις αϋπνίες, το στρες και την ένταση της καθημερινότητας, με μαύρους κύκλους, πρηξίματα και μικρές ρυτίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Με μερικά στοχευμένα βήματα, όμως, μπορούμε να επαναφέρουμε τη λάμψη και τη ζωντάνια στο βλέμμα μας σε χρόνο μηδέν.



Ο καθαρισμός

Η σωστή περιποίηση ξεκινά πάντα από τον καθαρισμό. Ένα απαλό micellar water ή ένα διφασικό προϊόν αφαιρεί makeup και ρύπους χωρίς να ταλαιπωρεί την ευαίσθητη περιοχή. Beauty tip: Δεν τρίβουμε τα μάτια, αλλά τα καθαρίζουμε με απαλές, ταμποναριστές κινήσεις.

IG @ginemargrethe





Η ενυδάτωση

Η ενυδάτωση είναι απολύτως απαραίτητη για ένα νεανικό βλέμμα. Επιλέγουμε κρέμες ματιών εμπλουτισμένες με υαλουρονικό οξύ για άμεση ενυδάτωση, πεπτίδια για σφριγηλότητα και νιασιναμίδη για λάμψη. Beauty tip: Εφαρμόζουμε πάντα με τον παράμεσο, που ασκεί τη μικρότερη πίεση στο δέρμα.



IG @ginemargrethe

Η ενισχυμένη αναζωογόνηση

Για τις ημέρες που η κούραση είναι πιο έντονη, τα eye patches με καφεΐνη ή κολλαγόνο λειτουργούν σαν «δεύτερος καφές» για τα μάτια μας, μειώνοντας το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους. Επιπλέον, εργαλεία όπως οι κρυοθεραπευτικοί κύλινδροι ή οι συσκευές μικρορεύματος τονώνουν την κυκλοφορία και χαρίζουν αμέσως πιο ξεκούραστη όψη.