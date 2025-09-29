Για μια πιο λεία και φωτεινή επιδερμίδα.

Αν υπάρχει ένας συνδυασμός συστατικών που έχει κατακτήσει επάξια το νεσεσέρ των skincare lovers, αλλά και των δερματολόγων, αυτός είναι η βιταμίνη C και η νιασιναμίδη. Πρόκειται για δύο δραστικά, εξαιρετικά αγαπητά συστατικά που, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, έχουν την ικανότητα να μεταμορφώσουν την επιδερμίδα. Ποιες ακριβώς είναι όμως οι ευεργετικές τους ιδιότητες και πώς μπορείς να τα εντάξεις στη ρουτίνα σου;

Βιταμίνη C και νιασιναμίδη: Γιατί να τις εντάξεις στη ρουτίνα σου;

Η νιασιναμίδη και η βιταμίνη C είναι δύο πανίσχυρα ενεργά συστατικά με πολλαπλά οφέλη για την επιδερμίδα, που σίγουρα αξίζουν μια θέση στη ρουτίνα σου. Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που παίζει καθοριστικό ρόλο στη φροντίδα της επιδερμίδας, καθώς προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες και τις φθορές που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η ρύπανση και η UV ακτινοβολία. Επιπλέον, συμβάλλει στη σύνθεση κολλαγόνου, βελτιώνοντας την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος, ενώ παράλληλα βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων. Είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση των δυσχρωμιών και των καφέ κηλίδων, χαρίζοντας ομοιόμορφο τόνο και φυσική λάμψη στην επιδερμίδα. Νιασιναμίδη: 4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν τη βάλεις στη ρουτίνα σου Η νιασιναμίδη από την άλλη είναι γνωστή για τις καταπραϋντικές και ενισχυτικές της ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, μειώνει τους ερεθισμούς, ενδυναμώνει τον επιδερμιδικό φραγμό, ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος και βοηθά στη μείωση της λιπαρότητας, ενώ παράλληλα απαλύνει την όψη των πόρων. Παράλληλα, συμβάλλει στη βελτίωση του ανομοιόμορφου τόνου και της υφής της επιδερμίδας. Πρόκειται για ένα safe συστατικό, που είναι ιδανικό για κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες, καθώς τείνει να μην προκαλεί ερεθισμό ή ερυθρότητα και μπορεί πολύ εύκολα να ενταχθεί σε κάθε ρουτίνα, αφού δεν έχει "αντιπαλότητα" με κανένα άλλο συστατικό. Ο συνδυασμός τους είναι ένα match made in heaven, αφού προσφέρουν λάμψη, ενυδάτωσς, αντιγήρανση και προστασία, κάνοντας τη ρουτίνα περιποίησης πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν ορό βιταμίνης C και μια κρέμα εμπλουτισμένη με νιασιναμίδη ή πολύ απλά να επιλέξεις ένα προϊόν, όπως αυτά που θα βρεις παρακάτω, που θα συνδυάζει και τα δύο:

Τα καλύτερα προϊόντα με βιταμίνη C και νιασιναμίδη

Peach Glaze Glow, Ole Henriksen-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο ορός-τζελ με μεταξένια υφή, εμπλουτισμένος με εκχυλίσματα ροδάκινου, γλιστράει στο δέρμα για λαμπερό τελείωμα, παρέχοντας παράλληλα ενυδάτωση και τόνωση με αντιοξειδωτικά που διαρκούν έως και 8 ώρες. Χάρη στη βιταμίνη C και τη νιασιναμίδη στη σύνθεσή του συσφίγγει αμέσως την επιδερμίδα, βελτιώνει ορατά την όψη των πόρων και αποκαλύπτει μια φυσική λάμψη.

Radiance Protocol The Concentrated Serum, Lierac-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η ισχυρή θεραπεία συνδυάζει σκόνη καθαρής βιταμίνης C (20%) και νιασιαναμίδη κι έτσι εξομαλύνει τον τόνο της επιδερμίδας, λειαίνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, ενώ παράλληλα ενισχύει την λάμψη του προσώπου με την πάροδο του χρόνου.

Vitamin Activ Cg Serum, Avène-Απόκτησέ το εδώ

Χάρη στο συνδυασμό βιταμίνης C και νιασιναμίδης, ο ορός αυτός απαλύνει τις σκούρες κηλίδες, αφήνοντας την επιδερμίδα αισθητά πιο λαμπερή και χρωματικά ομοιόμορφη.

Vitamin B, C and E Moisturizer, The Inkey List-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η ελαφριά κρέμα καθημερινής χρήσης είναι εμπλουτισμένη με νιασιναμίδη, που βοηθάει στην ισορροπία της λιπαρότητας, αντιοξειδωτική βιταμίνη C για λάμψη και βιταμίνη E για καταπράυνση.

Vitamin C+ Brightening Serum, Garnier-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτσιμένος με βιταμίνη C, νιασιναμίδη, σαλικυλικό οξύ και melasyl, ο ορός αυτός καταπολεμά τη θαμπή όψη του προσώπου και ενισχύει την παραγωγή του κολλαγόνου, ενώ συμβάλλει επίσης στη μείωση της όψης των σκούρων κηλίδων.