Οι καλύτερες κρέμες ματιών με ρετινόλη για νεανικό και ξεκούραστο βλέμμα

Σβήσε τα σημάδια του χρόνου και της καθημερινής κούρασης, επιλέγοντας την κατάλληλη κρέμα ματιών

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι η πιο λεπτή και ευαίσθητη στο πρόσωπό μας - εκεί όπου τα σημάδια γήρανσης, η αφυδάτωση και η κούραση γίνονται άμεσα ορατά. Οι κρέμες ματιών με ρετινόλη έχουν καθιερωθεί ως ο απόλυτος σύμμαχος στην αντιγήρανση, χάρη στην ικανότητά τους να διεγείρουν την κυτταρική ανανέωση.

Πιο συγκεκριμένα, οι κρέμες ματιών με ρετινόλη μειώνουν λεπτές γραμμές και ρυτίδες, δρουν κατά των μαύρων κύκλων και βελτιώνουν συνολικά την υφή του δέρματος στην περιοχή των ματιών, κάνοντάς τη να δείχνει πιο λεία, σφριγηλή και φωτεινή.



Πώς να ενσωματώσεις στη skincare ρουτίνα σου μια κρέμα ματιών με ρετινόλη

Αν είσαι αρχάρια στη χρήση ρετινόλης, εφάρμοζε μικρή ποσότητα το βράδυ, ξεκινώντας με 2 έως 3 φορές την εβδομάδα. Συνδύασε την με ενυδατική κρέμα ώστε να αποφύγεις την ξηρότητα στην περιοχή των ματιών. Το πρωί, μην ξεχνάς ποτέ το αντηλιακό σου, καθώς η ρετινόλη αυξάνει την ευαισθησία στον ήλιο.



Beauty editor’s favourites



IG @josephineskriver

Murad Retinol Youth Renewal Eye Serum - Απόκτησέ το εδώ

Medik8 Crystal Retinal Ceramide Eye 3 – Απόκτησέ το εδώ



Biotherm Blue Pro-Retinol Eye Cream – Απόκτησέ το εδώ



La Roche-Posay Redermic R Eyes – Απόκτησέ το εδώ



Youth Lab. Retinol Reboot Eye Serum – Απόκτησέ το εδώ

