Τα tips & tricks που θα σε κάνουν να δείχνεις χρόνια νεότερη

Αν αναρωτιέσαι γιατί η επιδερμίδα σου δεν δείχνει τόσο σφριγηλή όσο παλιά, υπάρχει επιστημονική εξήγηση: καθώς πλησιάζουμε την ηλικία των 50, η φυσική παραγωγή κολλαγόνου μπορεί να έχει μειωθεί έως και 30%. Το αποτέλεσμα είναι ορατό στον καθρέφτη: χαλάρωση, λιγότερη ελαστικότητα και απώλεια όγκου, ειδικά στο περίγραμμα του προσώπου. Τα καλά νέα είναι ότι ακόμα κι αν η ιδέα του νυστεριού σε τρομάζει, υπάρχουν τρόποι να κάνεις την επιδερμίδα σου να δείχνει πιο ανορθωμένη και σφριγηλή. Ιδού πώς μπορείς να πετύχεις εφέ λίφτινγκ προσώπου χωρίς νυστέρι από την άνεση του σπιτιού σου:

Λίφτινγκ προσώπου χωρίς νυστέρι: 3 tips για πιο ανορθωμένο πρόσωπο

1. Βάλε το μασάζ με gua sha στη ρουτίνα σου

Μπορεί να έχει τις ρίζες του στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, ωστόσο το gua sha έχει μπει πλέον για τα καλά στο νεσεσέρ κάθε skincare lover. Κατασκευασμένο συνήθως από νεφρίτη ή ροζ χαλαζία, βοηθά στη λεμφική αποσυμφόρηση και ανακουφίζει από την ένταση των μυών.

Gua Sha Quartz Rose, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ



Το μυστικό; Χρησιμοποίησέ το το βράδυ, μετά την εφαρμογή ενός θρεπτικού ελαίου ή serum, για να κάνεις μασάζ με αργές, ανοδικές κινήσεις. Άμεσα, θα δεις το περίγραμμα του προσώπου σου να αποκτά περισσότερη «ένταση», τα ζυγωματικά να αναδεικνύονται και την επιδερμίδα σου να δείχνει πιο ξεκούραστη.

2. Επίλεξε έξυπνα χτενίσματα

Αν χρειάζεσαι ένα express αποτέλεσμα ανόρθωσης, μπορείς να δοκιμάσεις το λεγόμενο patch snatch ponytail: Πιάσε τα μαλλιά σου ψηλά σε μια sleek αλογοουρά, στερεώνοντάς τη στη νοητή γραμμή που ενώνει το πάνω μέρος των αυτιών με το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Αυτό το τόσο κομψό και ταυτόχρονα δυναμικό χτένισμα που αγαπούν πολλές celebrities του Hollywood, όπως η Jennifer Lopez και η Penelope Cruz, χαρίζει ένα άκρως εντυπωσιακό facelift effect: τα χαρακτηριστικά του προσώπου δείχνουν πιο ανορθωμένα, η γραμμή των ματιών τονίζεται και η συνολική εικόνα αποπνέει φρεσκάδα και κομψότητα.

3. Δοκίμασε face yoga

Δεν είναι τυχαίο που ολοένα και περισσότερες skincare experts και celebrities προσθέτουν τη face yoga στην καθημερινή τους ρουτίνα. Η μέθοδος αυτή, που βασίζεται σε στοχευμένες κινήσεις και πιέσεις με τα δάχτυλα, γυμνάζει τους μυς του προσώπου με τον ίδιο τρόπο που η γυμναστική τονώνει το σώμα.

Μόλις 5-10 λεπτά την ημέρα αρκούν για να ενεργοποιήσεις τη μικροκυκλοφορία, να μειώσεις το πρήξιμο και να αναδείξεις ένα πιο τονισμένο περίγραμμα. Από ασκήσεις για τα μάγουλα και τη γραμμή του σαγονιού, μέχρι gentle tapping για την περιοχή των ματιών, η face yoga επαναφέρει τη ζωντάνια της επιδερμίδας και χαρίζει ένα διακριτικό, αλλά εντυπωσιακό αποτέλεσμα ανόρθωσης.