Για μια αισθητά πιο λαμπερή και σφριγηλή επιδερμίδα

Στον κόσμο της ομορφιάς, υπάρχουν κάποια ενεργά συστατικά που καταφέρνουν να έχουν σταθερό φανατικό κοινό πέρα από τις τάσεις γιατί πολύ απλά... λειτουργούν. Η βιταμίνη C και το υαλουρονικό οξύ ανήκουν αδιαμφισβήτητα σε αυτή την κατηγορία. Μαζί αποτελούν ένα από τα πιο ισχυρά skincare "δίδυμα" που γνωρίζει η κοσμετολογία. Τι είναι αυτό ακριβώς όμως που κάνει τις κρέμες προσώπου με βιταμίνη C και υαλουρονικό τόσο ευεργετικές για την επιδερμίδα;

Η βιταμίνη C, με την πανίσχυρη αντιοξειδωτική της δράση, βοηθά το δέρμα να προστατευτεί από τη φθορά που προκαλεί η καθημερινή έκθεση σε ρύπους, στρες και ηλιακή ακτινοβολία. Παράλληλα, συμβάλλει ενεργά στη μείωση των δυσχρωμιών, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και αφήνει την επιδερμίδα αισθητά πιο λαμπερή και φωτεινή.

Το υαλουρονικό οξύ τώρα έχει την ικανότητα να συγκρατεί έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό, γεμίζοντας εκ των έσω τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες και προσφέροντας άμεση, ορατή ενυδάτωση. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα δέρμα που δείχνει πιο απαλό, είναι ένα δέρμα που ανακουφισμένο και "γεμάτο", με φυσική ελαστικότητα και σφριγηλότητα.

Όταν αυτά τα δύο συστατικά συνδυάζονται σε μια ενισχυμένη φόρμουλα κρέμας προσώπου, τότε έχουμε στα χέρια μας ένα πραγματικό skincare multitasker: ένα προϊόν που θρέφει, φωτίζει, επανορθώνει και ενυδατώνει, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες της επιδερμίδας.

Η ιδανική στιγμή για να εφαρμόσεις μια τέτοια κρέμα είναι το πρωί, αμέσως μετά τον καθαρισμό και πριν την αντηλιακή προστασία, ώστε να αξιοποιήσεις πλήρως την αντιοξειδωτική ασπίδα της βιταμίνης C μέσα στην ημέρα. Υπάρχουν ωστόσο πολλές συνθέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το βράδυ, λειτουργώντας ως ενισχυτική φροντίδα στην ανάπλαση της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες κρέμες προσώπου με βιταμίνη C και υαλουρονικό οξύ που αξίζουν μια θέση στη ρουτίνα σου:

Οι καλύτερες κρέμες προσώπου με βιταμίνη C και υαλουρονικό

Wild Rose Brighter Days Intense-Cream, KORRES

Στην κρέμα λάμψης της σειράς Wild Rose, το έλαιο άγριου τριαντάφυλλου συνδυάζεται με καθαρή vitamin super C και υαλουρονικό οξύ με αποτέλεσμα να βοηθά με τα σημάδια πρόωρης γήρανσης και να βελτιώνει τον τόνο της επιδερμίδας χαρίζοντας υγιή, ενυδατωμένη, νεανική όψη.

Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%, The Ordinary

Αυτή η vegan σύνθεση περιέχει 23% καθαρού και ιδιαίτερα σταθερού L-ασκορβικoύ οξέος, αλλά και αφυδατωμένα σφαιρίδια υαλουρονικού οξέος κι έτσι φωτίζει και λειαίνει ορατά την επιφάνεια της επιδερμίδας.

Liftactiv Collagen Specialist Night, Vichy

Έχοντας στη σύνθεσή της υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, shea butter, αμυγδαλέλαιο και πεπτίδια, η κρέμα αυτή ενισχύει την επιδερμίδα, εξισορροπεί τον τόνο της και της παρέχει προστασία ενάντια στους επιθετικούς παράγοντες που έχουν αρνητική επίδραση σε αυτήν και συμβάλλουν στη γήρανσή της.

Vinergetic C+ Vitamin C Moisturizer Cream, Caudalie

Αυτή η λεπτόρρευστη κρέμα με βιταμίνη C+, υαλουρονικό οξύ και πολυφαινόλες σταφυλιού φωτίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα ενώ παράλληλα την προστατεύει από τη ρύπανση.

Vitamin Activ Cg, Avène

Εμπλουτισμένη με βιταμίνη C, νιασιναμίδη και υαλουρονικό οξύ, η κρέμα Vitamin Activ Cg αναζωογονεί το δέρμα μακροπρόθεσμα και μειώνει την εμφάνιση κηλίδων, ενώ παράλληλα λειαίνει και γεμίζει τις λεπτές γραμμές.

