Τι αξίζει και τι όχι από όλα όσα βλέπεις στο TikTok

Αυτή η υπόσχεση της "μεταμόρφωσης" μέσα σε λίγα λεπτά, η απόλαυση ενός beauty ritual που ανήκει μόνο σε σένα, και η -παραδόξως- φωτογενής συνήθεια που μπορεί να γίνει κλικ στο feed σου: Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που κάνουν τις μάσκες προσώπου τόσο αγαπητές μεταξύ των beauty lovers.

Τώρα ειδικά στην εποχή των social media, οι face masks είναι πιο hot από ποτέ, καθώς έχουν αποκτήσει σχεδόν cult status, με κάθε νέα σύνθεση να γίνεται αντικείμενο λατρείας με viral ταχύτητα. Πίσω όμως από κάθε trend, κρύβεται και κάτι πιο ουσιαστικό: η ανάγκη για απτά αποτελέσματα, για προϊόντα που δεν περιορίζονται στην εμπειρία αλλά αφήνουν πίσω τους μια πραγματική αίσθηση φροντίδας.

Ποιες είναι λοιπόν οι μάσκες προσώπου που δεν θα μπουν απλώς στο μπάνιο σου για μια selfie, αλλά θα μείνουν στη ρουτίνα σου γιατί όντως λειτουργούν; Η απάντηση βρίσκεται παρακάτω:

Οι viral μάσκες προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Bio Collagen-Real Deep Mask, Biodance-Απόκτησέ την εδώ

Φτιαγμένη με κολλαγόνο εξαιρετικά χαμηλού μοριακού βάρους και ολιγο-υαλουρονικό οξύ, αυτή η μάσκα υδρογέλης βοηθά στη σύσφιξη των πόρων, βελτιώνει την ελαστικότητα και λειαίνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων από την πρώτη χρήση.

Instant Detox Mask, Caudalie-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με ροζ άργιλο και εκχύλισμα καφέ, η viral μάσκα της Caudalie καθαρίζει την επιδερμίδα από όλους τους ρύπους, μειώνει την αυξημένη παραγωγή σμήγματος και συσφίγγει τους πόρους.

Cryo Rubber Moisture Mask, Dr. Jart+-Απόκτησέ την εδώ

Eμπνευσμένη από την κρυοθεραπεία, αυτή η μάσκα με υαλουρονικό οξύ και θαλάσσια βρύα προσφέρει αίσθηση ψύξης στο δέρμα, ενυδατώνοντάς το και μειώνοντας αισθητά το οίδημα.

Express Beauty Honey Face Mask, APIVITA-Απόκτησέ την εδώ

Οι αγαπημένες μάσκες των τουριστριών στο TikTok είναι της APIVITA. Οι συγκεκριμένες είναι εμπλουτισμένες με μέλι κι έτσι βελτιώνουν την υφή και την ελαστικότητα της επιδερμίδας, αφήνοντάς την αισθητά πιο απαλή και λεία.

Revitalift Filler The Replumping Mask, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Η Revitalift Filler The Replumping Mask περιέχει συμπυκνωμένο υαλουρονικό οξύ για να βοηθήσει στην αναζωογόνηση, λείανση, σύσφιξη και έντονη ενυδάτωση του δέρματος.