Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να καταπολεμήσετε τα panda eyes

Το βλέμμα λέει πάντα την αλήθεια, ακόμη κι όταν προσπαθούμε να την κρύψουμε κάτω από στρώσεις concealer. Είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω στρες, αφυδάτωσης ή ακόμα και γονιδίων, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι μαύροι κύκλοι απασχολούν κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα καλά νέα είναι ότι η επιστήμη της ομορφιάς έχει προχωρήσει σημαντικά, προσφέροντας εξειδικευμένες κρέμες ματιών για μαύρους κύκλους που δεν υπόσχονται θαύματα, αλλά πετυχαίνουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Οι καλύτερες φόρμουλες σήμερα είναι έξυπνα σχεδιασμένες ώστε να αντιμετωπίζουν στοχευμένα τη δυσχρωμία και την πρησμένη όψη, ενώ ταυτόχρονα να χαρίζουν φωτεινότητα και ενυδάτωση. Εμπλουτισμένες με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη C, η οποία είναι γνωστή για τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, η καφεΐνη, που βοηθά στη μικροκυκλοφορία και μειώνει το οίδημα, και τα πεπτίδια που ενισχύουν τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας, οι κρέμες αυτές "ξυπνούν" το βλέμμα, όπως ένας espresso ή ένα power nap.

Δεν είναι, όμως, μόνο τα συστατικά που μετρούν. Η υφή και η αίσθηση της κρέμας παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Μια λεπτόρρευστη, δροσερή φόρμουλα απορροφάται γρήγορα και λειτουργεί ιδανικά πριν το μακιγιάζ, χωρίς να «κάθεται» βαριά ή να προκαλεί λιπαρότητα. Από την άλλη, μια πιο πλούσια κρέμα είναι ιδανική για τη βραδινή περιποίηση, όταν το δέρμα έχει τον χρόνο να απορροφήσει πλήρως τα ενεργά συστατικά και να επανορθώσει τις φθορές του.

Όπως είπαμε βέβαια, οι κρέμες ματιών για μαύρους κύκλους δεν κάνουν θαύματα. Γι' αυτό θυμήσου πως η συνέπεια είναι το μυστικό που κάνει τη διαφορά. Η καθημερινή χρήση της σωστής κρέμας ματιών, σε συνδυασμό με έναν ήπιο τρόπο εφαρμογής και με έναν καλό ύπνο το βράδυ, μπορεί να μειώσει αισθητά τα λεγόμενα panda eyes μέσα σε μερικές εβδομάδες, μετατρέποντας το βλέμμα σου στο μεγαλύτερο ατού σου.

Οι καλύτερες κρέμες ματιών για μαύρους κύκλους

Eye Smoothie, clinéa

Αυτή η κρέμα ματιών με υφή smoothie είναι εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ, τετραπεπτίδιο και ginko biloba κι έτσι ξαναγεμίζει την περιοχή των ματιών με ενυδάτωση και μειώνει την όψη των μαύρων κύκλων.

Skin Active Vitamin C Glow Boost Eye Cream, Garnier

Αυτή η κρέμα ματιών της Garnier με 4% νιασιναμίδη, καφεΐνη, βιταμίνη C και banana powder, μειώνει οκτώ σημάδια κούρασης: τους μαύρους κύκλους, τις λεπτές γραμμές, την θαμπή όψη, τις ρυτίδες στο πόδι της χήνας, την έλλειψη σφριγηλότητας και την ανομοιομορφία.

Caffeine Eye Cream, The Inkey List

Με άμεση δράση στην περιοχή κάτω από τα μάτια, αυτή η κρέμα με καφεΐνη βοηθά να μειωθεί η εμφάνιση του πρηξίματος και των μαύρων κύκλων.

Wide Awake Eye Gel, KORRES

Αυτό το δροσερό gel ματιών έχει στοχευμένη δράση σε πρήξιμο, σακούλες και μαύρους κύκλους για ένα φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει μεταλλικό roll-on για ελαφρύ μασάζ και τόνωση.

Revitalift Filler Eye Serum, L'Oréal Paris

Εμπλουτισμένο με 2,5% υαλουρονικό οξύ και καφεΐνη, αυτό το σέρουμ μειώνει τους μαύρους κύκλους, "γεμίζει" τις ρυτίδες και μειώνει το οίδημα κάτω από τα μάτια. Κερδίζει σίγουρα έξτρα πόντους για το σούπερ αναζωογονητικό απλικατέρ του.

