Οι μάσκες που ισοδυναμούν με ένα power nap

Σε έναν κόσμο που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η ανάγκη για express αποσυμφόρηση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Εκεί ακριβώς έρχονται τα eye patches για μαύρους κύκλους να δώσουν τη λύση. Αυτά τα μικρά, αλλά θαυματουργά επιθέματα λειτουργούν σαν power naps για το βλέμμα επαναφέροντας τη φωτεινότητα, τη φρεσκάδα και την ξεκούραστη όψη της επιδερμίδας.

Τα σύγχρονα eye patches δεν είναι απλώς μια γρήγορη λύση, αλλά ένα ολοκληρωμένο προϊόν περιποίησης, με δραστικά συστατικά υψηλής αποτελεσματικότητας. Η καφεΐνη, γνωστή για τη δράση της στη μικροκυκλοφορία, συνδυάζεται με πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ, προσφέροντας ενυδάτωση στην επιδερμίδα και ζωντάνια στο βλέμμα. Παράλληλα, συστατικά όπως η νιασιναμίδη και το εκχύλισμα αγγουριού δρουν λευκαντικά και καταπραϋντικά, μειώνοντας αισθητά τις δυσχρωμίες.

IG @haileybieber

Αρκεί να τα εφαρμόσεις σε καθαρό δέρμα και να αφιερώσεις 10-15 λεπτά στον εαυτό σου πριν τα αφαιρέσεις και "κλειδώσεις" την υγρασία με μία κρέμα. Το αποτέλεσμα; "Δροσερό", αναζωογονημένο βλέμμα που δείχνει πιο φρέσκο και "ξεκούραστο".

Τα καλύτερα eye patches για μαύρους κύκλους

BeautifEYE Vitamin-C & Licorice, Pixi-Απότησέ τα εδώ

Αυτά τα επιθέματα με βιταμίνη C, γλυκόριζα και τζίνσενγκ αναζωογονούν αμέσως το βλέμμα ενυδατώνοντας σε βάθος την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια, κάνοντας το βλέμμα να δείχνει αμέσως πιο λαμπερό.

Energizing Eye Patch, KIKO Milano-Απότησέ τα εδώ

Εμπλουτισμένα με καφεΐνη, αυτά τα eye patches προσκολλώνται τέλεια στο περίγραμμα των ματιών βοηθώντας με την επίτευξη ενός φρέσκου, τονωμένου βλέμματος.

De-puffing & anti-dark circle Eye Patches, Sephora Collection-Απότησέ τα εδώ

Έχοντας καφεΐνη στη σύνθεσή τους, αυτές οι μάσκες συμβάλλουν στη μείωση των μαύρων κύκλων και του πρηξίματος και βοηθούν στη φωτεινότητα της περιοχής του περιγράμματος των ματιών.

Brightening Vit-C Hydra Gel Eye Patches, Youth Lab-Απότησέ τα εδώ

Αυτή η εξειδικευμένη σύνθεση έχει δημιουργηθεί για την ενίσχυση της φωτεινότητας και τη μείωση των σημαδιών γήρανσης όπως οι μαύροι κύκλοι, τα οιδήματα, οι δυσχρωμίες, οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες.

Biome Phyto Retinol Anti-Puff & Dark Circles Eye Patches, Natura Siberica-Απότησέ τα εδώ

Τα Phyto Retinol Anti-Puff & Dark Circles Eye Patches μειώνουν το οίδημα και ενυδατώνουν εντατικά την περιοχή, ενώ δίνουν φυσική λάμψη και επαναφέρουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας γύρω από τα μάτια.

