Μειώνουν όλα τα σημάδια γήρανσης και αφήνουν την επιδερμίδα πιο σφριγηλή και ελαστική

Η ώριμη επιδερμίδα αφηγείται τη δική της ιστορία: τις καλοκαιρινές διακοπές χωρίς αντηλιακό στα '70s, τα ξενύχτια, τα γέλια, τα self tanning beds των '90s. Έχει μνήμη, αλλά έχει και ανάγκες. Καθώς πλέον έχει γίνει πιο λεπτή, πιο ξηρή, με τάση απώλειας πυκνότητας και ελαστικότητας, χρειάζεται θρέψη, ενυδάτωση κι επανόρθωση, έτσι ώστε να αποκαλύψει τον πιο λαμπερό "εαυτό" της. Οι σύγχρονες κρέμες προσώπου για 60 ετών και άνω δεν προσπαθούν να "σβήσουν" τον χρόνο, αλλά να δουλέψουν μαζί του. Εστιάζουν στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού, την ενυδάτωση και τη σταδιακή επανόρθωση των σημαδιών του χρόνου. Δεν υπόσχονται "θαύματα" και αυτό είναι τελικά το πιο ειλικρινές και πολύτιμο χαρακτηριστικό τους. Ιδού εκείνες που αξίζει όντως να δοκιμάσεις:

Οι καλύτερες κρέμες προσώπου για 60 ετών και άνω

Χρυσός Κρόκος Επανορθωτική Κρέμα Νεότητας, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με κολλαγόνο φυτικής προέλευσης, η κρέμα Χρυσός Κρόκος της KORRES προσφέρει 48ωρη ενυδάτωση, μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων και ενισχύει την ανθεκτικότητα της επιδερμίδας για μια πιο αναζωογονημένη και νεανική όψη.

A.G.E. Interrupter, SkinCeutucals-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα A.G.E. Interrupter με υψηλή συγκέντρωση σε δραστικά συστατικά, βοηθά στη μείωση των ρυτίδων, την απώλεια σφριγηλότητας και τη θαμπή όψη που σχετίζονται με τη φυσική διαδικασία γήρανσης. Το αποτέλεσμα είναι μια επιδερμίδα πιο σφριγηλή, πιο λαμπερή, πιο ελαστική.

Queen Bee Absolute Anti-Aging & Regenerating Cream, APIVITA-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η βελούδινη κρέμα ημέρας με πατενταρισμένη τεχνολογία ελεγχόμενης αποδέσμευσης που εξασφαλίζει σταδιακή διάχυση βασιλικού πολτού υψηλής συγκέντρωσης, μειώνει τις ρυτίδες, αυξάνει την πυκνότητα και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας, επανορθώνει το περίγραμμα του προσώπου σμιλεύει και ενυδατώνει.

Premium Crème Voluptueuse, Lierac-Απόκτησέ την εδώ

Στην καρδιά της σύνθεσης συνδυάζονται η τεχνολογία [F.G.N.] με το Υαλουρονικό Οξύ και τη Νιασιναμίδη για να στοχεύσει σε τρεις αιτίες γήρανσης της επιδερμίδας. Εμπλουτισμένη με Βούτυρο Καριτέ χαρίζει θρέψη και εξαιρετική άνεση. Όλα τα σημάδια της γήρανσης διορθώνονται: ρυτίδες, λεπτές γραμμές, κηλίδες, έλλειψη σφριγηλότητας, λάμψης, ελαστικότητας, πυκνότητας και αφυδάτωση.

Diamond Velvet Moisturizing Cream, Frezyderm-Απόκτησέ την εδώ

Ειδικά σχεδιασμένη για το ώριμο δέρμα, η Diamond Velvet Moisturizing Cream χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη πούδρα διαμαντιού και το Boron Nitride που περιέχει, επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση, κάνοντας το δέρμα να ακτινοβολεί λάμψη και φρεσκάδα.

Premier Cru The Cream, Caudalie-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με βινιφερίνη και ρεσβερατρόλη, η κρέμα της σειράς Premier Cru διορθώνει όλα τα σημάδια γήρανσης, όπως οι ρυτίδες, οι κηλίδες, η θαμπή όψη και η απώλεια όγκου. Ενισχυμένη με την αποκλειστική πατέντα μακροζωίας και ένα φυσικό filler που "γεμίζει" την επιδερμίδα, ενισχύει τη διαδικασία αναγέννησης και αναζωογονεί τους μηχανισμούς της νεότητας.