Δεν θα χορταίνεις να τα φοράς φέτος το φθινόπωρο και το χειμώνα

Ζεστό αλλά εκλεπτυσμένο, αισθησιακό αλλά ποτέ επιδεικτικό, το σανταλόξυλο, με τη βελούδινη, γήινη και ανεπαίσθητα μυστηριώδη αύρα του, είναι το συστατικό που μεταμορφώνει κάθε αρωματική σύνθεση σε εμπειρία. Τα γυναικεία αρώματα με σανταλόξυλο αντιπροσωπεύουν μια νέα μορφή πολυτέλειας, πιο ήσυχη, πιο βαθιά, πιο προσωπική. Είναι ένας διακριτικός ψίθυρος κομψότητας, μια υπογραφή που παραμένει στη μνήμη, όπως κάθε γυναίκα που ξέρει πώς να αφήνει πίσω της μια αίσθηση διακριτικής γοητείας.

Είτε είσαι ήδη λάτρης της μυστηριώδους νότας, είτε απλά θέλεις να εντάξεις ένα νέο eau de toilette ή eau de parfum στην αρωματική σου γκαρνταρόμπα, οι παρακάτω επιλογές αξίζουν σίγουρα την προσοχή σου:

Τα καλύτερα γυναικεία αρώματα με σανταλόξυλο

Tam Dao Eau De Toilette, Diptyque-Απόκτησέ το εδώ

Το Tam Dao Eau De Toilette είναι ένα άρωμα που δημιουργεί αναμνήσεις από την Ανατολή όπου ανθίζει το πολύτιμο και ιερό σανδαλόξυλο και μας ταξιδεύει νοητά στην Ασιατική ζούγκλα.

Santal Blush Eau De Parfum, Tom Ford-Απόκτησέ το εδώ

Μια εκρηκτική σύνθεση αφιερωμένη στο σανταλόξυλο, το Santal Blush αποκαλύπτει εξωτικά μπαχαρικά εμπλουτισμένα με πολυτελές ylang-ylang, ζεστή κανέλα και φιλήδονα ξύλα -σαγηνεύοντας με μία σύγχρονη θερμή αύρα που ξετυλίγεται σαν δεύτερη επιδερμίδα.

Mojave Ghost Eau De Parfum, Byredo-Απόκτησέ το εδώ

Οι πλούσιες νότες από ζεστά ξύλα και amber, που αναμειγνύονται με την αριστοκρατική αρτεμισία, το δέρμα, τον πικρό καφέ και τα γλυκά tonka beans στο Mojave Ghost είναι σίγουρο πως θα σε ταξιδέψουν ως την Ινδία.

Santal Supreme Eau de Parfum, Le Monde Gourmand-Απόκτησέ το εδώ

Αναμεμειγμένο με νότες σύκου, βιολέτας, σανταλόξυλου και μόσχου, το Santal Supreme Eau de Parfum είναι ένα ξυλώδες άρωμα που φοριέται εύκολα και σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα.

Santal 33 Eau de Parfum, Le Labo-Απόκτησέ το εδώ

Το άκρως δημοφιλές Santal 33 συνδυάζει ένα μίγμα από κάρδαμο και νότες ίριδας και βιολέτας. Σε αυτό το μίγμα καπνιστού ξύλου (Αυστραλιανό σανδαλόξυλου, κεδρόξυλου) προστίθενται μερικές πικάντικες, δερμάτινες, musky νότες, δίνοντας στο άρωμα αυτό τον ακαταμάχητα εθιστικό του χαρακτήρα.