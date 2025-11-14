Με νότες λευκών λουλουδιών, εσπεριδοειδών, μόσχου και ξύλων

Με νότες που θυμίζουν πρωινή αύρα, καθαρό βαμβάκι και ανθισμένους κήπους, υπάρχουν ορισμένα αρώματα που λειτουργούν ως αόρατη πινελιά που ολοκληρώνει κάθε look, αποκαλύπτοντας την πιο φυσική και ανεπιτήδευτη πλευρά της θηλυκότητας. Από υδάτινες συνθέσεις που θυμίζουν καλοκαιρινό αεράκι μέχρι αρωματικές δημιουργίες με εσπεριδοειδή και λευκά άνθη, τα ωραιότερα δροσερά γυναικεία αρώματα υπογράφουν τη μοντέρνα εκδοχή της φρεσκάδας. Είναι εκείνα που σε συνοδεύουν διακριτικά από το πρωί ως το βράδυ, αφήνοντας πίσω σου έναν αέρα καθαρής πολυτέλειας και ανεπιτήδευτης γοητείας. Ακολουθούν τα πιο δροσερά γυναικεία αρώματα όλων των εποχών, εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Τα πιο δροσερά γυναικεία αρώματα

Aqua Universalis Cologne Forte Eau de Parfum, Maison Francis Kurkdjian-Απόκτησέ το εδώ

Το Aqua Universalis Cologne forte ενσαρκώνει τη χαρά της λευκότητας, τη φωτεινότητα και την αγνότητα μιας ανάσας φρέσκου αέρα με νότες από περγαμόντο, μόσχο και λευκά άνθη.

Sikinos Eau De Toilette, KORRES-Απόκτησέ το εδώ

Φρέσκο, σαν ένα χάδι καλοκαιρινού αέρα, το Sikinos Eau De Toilette συνδυάζει νότες από καρπούζι, μιμόζα, φρέζια, μπαμπού, σανδαλόξυλο και musk.

Cologne Twist, Roger & Gallet-Απόκτησέ το εδώ

Η φρεσκάδα των εσπεριδοειδών της Σικελίας και της Καλαβρίας συνδυάζονται με το Ελεμί και τα λευκά ξύλα υπογράφοντας ένα άρωμα κομψό και ελκυστικό.

L' Eau De Neroli Eau de Toilette, Diptyque-Απόκτησέ το εδώ

Το L' Eau De Neroli Eau de Toilette είναι μία ωδή στον ήλιο και την απόλαυση της μεσημεριανής siestas στη σκιά των πορτοκαλεώνων της Νότιας Ιταλίας, ένα αισθησιακό άρωμα με εσπεριδοειδή, περγαμόντο, άνθη πορτοκαλιάς, μόσχο και κέδρο.

Wood Sage & Sea Salt Cologne, Jo Malone-Απόκτησέ το εδώ

Το άρωμα Wood Sage & Sea Salt Cologne δίνει την αίσθηση του φρέσκου αέρα και της μυρωδιάς από θαλασσινό αλάτι σε συνδυασμό με την ξυλώδη γήινη αίσθηση του φασκόμηλου.

Light Blue, Dolce & Gabbana-Απόκτησέ το εδώ

Το εμβληματικό Light Blue παραπέμπει στις λαμπερές καλοκαιρινές ημέρες και την αίσθηση του ηλιοκαμένου δέρματος, χάρη στη σύνθεσή του από αναζωογονητικά εσπεριδοειδή Σικελίας, musk και λευκό τριαντάφυλλο.

Ck One Eau De Toilette, Calvin Klein-Απόκτησέ το εδώ

Με νότες από περγαμόντο, πράσινο τσάι και μόσχο, το εμβληματικό, unisex Ck One Eau De Toilette είναι από τα πιο δροσερά αρώματα που θα δοκιμάσεις ποτέ.