Τα 3 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι γυναίκες που έχουν ακμή

Μήπως άθελά σου σαμποτάρεις την επιδερμίδα σου;

Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και νιώθεις πως το δέρμα σου αποφάσισε να σε προδώσει. Ένα μικρό στίγμα, μια φλεγμονή που εμφανίζεται "από το πουθενά", και ξαφνικά το μακιγιάζ μοιάζει ξένο, τα προϊόντα φροντίδας γίνονται ύποπτα, κι εσύ αρχίζεις... τον κύκλο της υπερανάλυσης. Η ακμή δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να εμφανιστεί στον οποιονδήποτε, υπενθυμίζοντας πως η τελειότητα του δέρματος είναι ένας μύθος που κάποτε πρέπει να απομυθοποιηθεί.

Κι όμως, όσο περισσότερο προσπαθούμε να τη "διορθώσουμε", τόσο συχνά πέφτουμε σε παγίδες που χειροτερεύουν την κατάσταση. Στην εποχή των skincare trends και της υπερπληροφόρησης, τα λάθη είναι πιο ύπουλα απ’ όσο φαίνονται: κρύβονται πίσω από καλές προθέσεις, “καθαρές” φόρμουλες και συμβουλές που ακούγονται λογικές. Τα τρία πιο συχνά από αυτά αξίζουν προσοχή, γιατί αν τα αναγνωρίσεις, μπορεί να σε "σώσουν" μια για πάντα:

Τα 3 πιο συχνά λάθη με την ακμή

Συνεχίζουν την αγωγή ακόμα κι όταν η ακμή έχει φύγει

Νιώθεις ανασφάλεια και από φόβο μην επιστρέψει η ακμή, συνεχίζεις την αγωγή. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, αλλά στην πραγματικότητα έτσι θέτεις σε κίνδυνο την επιδερμίδα σου. Αν χρησιμοποιείς χωρίς λόγο βαριά προϊόντα κατά της ακμής, δεν αποκλείεται να ερεθίσεις το δέρμα σου, να προκαλέσεις απολέπιση, ξηρότητα, ερυθρότητα ή ακόμα και ευαισθησία στον ήλιο.

Χρησιμοποιούν υπερβολικά "δυνατά" προϊόντα για ήπια ακμή

Η ακμή έχει "βαθμούς σοβαρότητας". Δεν χρειάζονται όλοι την ίδια "βαριά αγωγή", ούτε σημαίνει πως χρησιμοποιώντας ένα πιο δραστικό προϊόν θα δεις πιο άμεσα ή καλύτερα αποτελέσματα. Αντίθετα, υπάρχει περίπτωση να διαταραχθεί ο επιδερμικός φραγμός και κατά συνέπεια η επιδερμίδα να εμφανίσει ξηρότητα και ερεθισμούς.

Δεν ενυδατώνουν το δέρμα τους

Νομίζεις ότι το λιπαρό δέρμα δεν χρειάζεται ενυδάτωση; Λάθος. Στην πραγματικότητα, αν δεν χρησιμοποιείς ενυδατική κρέμα, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να κάνεις την επιδερμίδα σου να αντιδρά με υπερπαραγωγή σμήγματος. Αναζήτησε oil free και μη φαγεσωρογόνες συνθέσεις ή ακόμα και κρέμες που χαρίζουν ματ αποτέλεσμα και χάρισε στην επιδερμίδα σου την ενυδάτωση που της αξίζει.