Για να ξέρεις ακριβώς τι προϊόντα να αγοράσεις

Ένα τέλειο skincare ritual ξεκινά πάντα από το πιο απλό -να γνωρίζεις το ίδιο σου το δέρμα. Κι όμως, εκεί ακριβώς είναι που οι περισσότερες γυναίκες μπερδεύονται. Γιατί ανάμεσα σε σειρές για glowy αποτέλεσμα και προϊόντα που υπόσχονται να σε κάνουν να μοιάζεις με φίλτρο, κάπου χάνεται η ουσία, γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να φροντίσεις σωστά κάτι που δεν έχεις κατανοήσει πραγματικά. Τι τύπο δέρματος έχεις; Είναι λιπαρό, ξηρό ή μικτό;

Η αλήθεια είναι πως ο τύπος του δέρματος δεν είναι στατικός. Αντίθετα, αλλάζει με τις εποχές, την ηλικία, το στρες και το lifestyle. Πριν επενδύσεις σε μια ακόμα "θαυματουργή" κρέμα, αξίζει ωστόσο να σταθείς για λίγο μπροστά στον καθρέφτη και να κάνεις ένα απλό, σχεδόν διασκεδαστικό τεστ που θα σου δείξει τι τύπο δέρματος έχεις, εδώ και τώρα.

Τι τύπο δέρματος έχω; Το πιο εύκολο τεστ

Ξεκίνησε πλένοντας το πρόσωπό σου με το αγαπημένο σου καθαριστικό. Άφησε για 10 λεπτά την επιδερμίδα σου να στεγνώσει χωρίς να εφαρμόσεις κάποιον ορό ή κρέμα. Έπειτα παρατήρησε πώς δείχνει:

-Αν παρατηρείς λιπαρότητα στη ζώνη Τ (μέτωπο, μύτη, πηγούνι) και ξηρές παρειές, έχεις μικτή επιδερμίδα.

Τι έχεις ανάγκη: Αναζήτησε oil free και μη φαγεσωρογόνες συνθέσεις που εξισορροπούν τη λιπαρότητα. Ο απαλός καθαρισμός και η ενυδάτωση θα πρέπει να είναι οι βασικές σου προτεραιότητες.

-Αν παρατηρείς έντονη γυαλάδα και αίσθηση "βαριού" και "βρώμικου" δέρματος, έχεις λιπαρή επιδερμίδα.

Τι έχεις ανάγκη: Αναζήτησε μη φαγεσωρογόνες συνθέσεις, που ρυθμίζουν την υπερπαραγωγή σμίγματος. Τα καθαριστικά gel και οι αφροί, οι κρέμες για ματ αποτέλεσμα και οι στυπτικές λοσιόν είναι must για εσένα. Αν η λιπαρότητα συνοδεύεται από ακμή, τότε αναζήτησε επίσης προϊόντα με αντιβακτηριδιακή δράση και συστατικά, όπως το σαλικυλικό οξύ, που κάνουν ήπια απολέπιση και αποσυμφορούν τους πόρους.

-Αν βλέπεις σημεία με "λέπια" και νιώθεις το δέρμα σου να σε "τραβάει", τότε έχεις ξηρή επιδερμίδα.

Τι έχεις ανάγκη: Αναζήτησε βαθιά ενυδατικές συνθέσεις με συστατικά, όπως το υαλουρονικό οξύ και η γλυκερίνη. Η ρουτίνα σου πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει ένα ήπιο καθαριστικό, έναν ορό, μια κρέμα ή ακόμα και ένα θρεπτικό λάδι για να κλειδώσεις την υγρασία στο τέλος της ρουτίνας σου.