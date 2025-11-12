Τα προϊόντα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το κονσίλερ σου

Η περιοχή των ματιών είναι εκείνη που προδίδει πρώτη την κούραση, τις αϋπνίες και –ας το παραδεχτούμε– τα σημάδια του χρόνου. Για αυτό και μια κρέμα ματιών με χρώμα μπορεί να γίνει ο απόλυτος σύμμαχος κάθε γυναίκας που θέλει να δείχνει φρέσκια, ξεκούραστη και φυσικά λαμπερή, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε βαρύ μακιγιάζ. Αυτές οι «έξυπνες» συνθέσεις συνδυάζουν την περιποίηση με την άμεση κάλυψη, προσφέροντας φωτεινότητα και ομοιομορφία στην πιο ευαίσθητη περιοχή του προσώπου.

Πέρα από την καλλυντική τους δράση, οι tinted eye creams χαρίζουν και αυτό το διακριτικό filter effect που κάνει το βλέμμα να δείχνει πιο ζωντανό και ξεκούραστο. Είναι η ιδανική λύση για όσες αγαπούν το φυσικό αποτέλεσμα, αλλά δεν θέλουν να θυσιάσουν την ενυδάτωση και την προστασία που προσφέρει μια καλή κρέμα ματιών.

Είτε πρόκειται για busy πρωινά είτε για touch-ups μέσα στη μέρα, οι παρακάτω συνθέσεις προσφέρουν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα και την κομψότητα:

Κρέμα ματιών με χρώμα: Οι 5 top επιλογές

Merveillance Lift Eye Lighter Serum, Nuxe-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη και καφεΐνη, αλλά και peachy pink χρωστικές, αυτό το serum καλύπτει αλλά και διορθώνει τους μαύρους κύκλους, φωτίζοντας άμεσα την περιοχή των ματιών σε ένα μόνο βήμα.

BB Eye Touche Parfaite, Erborian-Απόκτησέ την εδώ

Η Erborian BB Eye συνδυάζει τις ιδιότητες μιας κρέμας ματιών, ενός κονσίλερ και μιας BB κρέμας με βελτιωτική δράση. Σε ένα μόνο βήμα, η ευαίσθητη, εύθραυστη επιδερμίδα γίνεται πιο λεία, ορατά πιο ανανεωμένη και πιο λαμπερή.

Ginzing Refreshing Eye Cream To Brighten And Depuff, Origins-Απόκτησέ την εδώ

Διαμορφωμένο με δυναμικά συστατικά, όπως κόκκους καφέ, Panax Ginseng και βιταμίνη C, αυτή η κρέμα μειώνει την εμφάνιση των μαύρων κύκλων και το πρήξιμο. Οι φωτεινές μεταλλικές χρωστικές φωτίζουν αμέσως την περιοχή κάτω από τα μάτια, ενώ το υαλουρονικό οξύ και το έλαιο από σπόρους καφέ βοηθούν στην ενυδάτωση της ευαίσθητης περιοχής των ματιών.

Color Eye Balm, Frezyderm-Απόκτησέ το εδώ

Με ελαφρύ χρώμα που προσαρμόζεται στον τόνο κάθε επιδερμίδας, αυτή η κρέμα καταπολεμά τους μαύρους κύκλους, τις σακούλες και τη θαμπή όψη της επιδερμίδας στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Επιπλέον, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και παρεμποδίζει το σχηματισμό οιδήματος, συσφίγγει το δέρμα τοπικά και αυξάνει την ελαστικότητά του.

Vitamin C Eye Cream, Garnier-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με νιασιναμίδη, καφεΐνη και βιταμίνη C, αυτή η κρέμα με το διακριτικό κίτρινο χρώμα μειώνει 8 σημάδια κούρασης: τους μαύρους κύκλους, τις λεπτές γραμμές, την θαμπή όψη, τις ρυτίδες στο πόδι της χήνας, την έλλειψη σφριγηλότητας και την ανομοιομορφία για ένα φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα.