Οι κρέμες και οι οροί που "γυρίζουν" τον χρόνο πίσω

Υπάρχουν ορισμένα συστατικά που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον κόσμο της περιποίησης: Δεν υπόσχονται απλώς ανανέωση, αλλά την προσφέρουν με συνέπεια. Ανάμεσά τους, τα πεπτίδια και η ρετινόλη αποτελούν το πιο ισχυρό δίδυμο για επιδερμίδα που ακτινοβολεί υγεία, σφριγηλότητα και νεανική λάμψη.

Οι σύγχρονες συνθέσεις αξιοποιούν την τεχνολογία για να απελευθερώνουν τη δράση αυτών των ενεργών συστατικών με τρόπο πιο ήπιο αλλά εξίσου αποτελεσματικό. Έτσι, τα προϊόντα με πεπτίδια και ρετινόλη δεν απευθύνονται μόνο σε ώριμες επιδερμίδες, αλλά σε κάθε γυναίκα που θέλει να προλάβει τα σημάδια του χρόνου, κρατώντας τη φροντίδα της απλή και στοχευμένη.

Γιατί να εντάξεις τα πεπτίδια και τη ρετινόλη στη ρουτίνα σου;

Η ρετινόλη, η ενεργή μορφή της βιταμίνης Α, δρα σε βάθος, επιταχύνοντας την κυτταρική ανανέωση και ενισχύοντας την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Με συστηματική χρήση, βελτιώνει την υφή και τον τόνο του δέρματος, μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις δυσχρωμίες, και χαρίζει μια πιο λεία, ομοιόμορφη και φωτεινή επιδερμίδα.

Τα πεπτίδια είναι μικρά μόρια πρωτεϊνών, οι "δομικοί λίθοι" του δέρματος. Δρουν ως αγγελιοφόροι που "ενημερώνουν" τα κύτταρα να παράγουν περισσότερο κολλαγόνο και ελαστίνη, συμβάλλοντας έτσι στη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Επιπλέον, βοηθούν στην αποκατάσταση του δερματικού φραγμού, στη βελτίωση της υφής και στην ενίσχυση της άμυνας του δέρματος απέναντι στους εξωτερικούς παράγοντες. Με λίγα λόγια, είναι το συστατικό που δίνει στο δέρμα τη δύναμη να δείχνει πιο "ζωντανό" κάθε μέρα.

Τα καλύτερα προϊόντα με πεπτίδια και ρετινόλη

Micro-Dose Anti-Aging Retinol Serum, Kiehl’s-Απόκτησέ το εδώ

Σχεδιασμένος με Καθαρή Ρετινόλη σε μία ιδανική για καθημερινή χρήση μικρο-δόση, Ceramides και Πεπτίδια, αυτός ο ορός ενισχύει με ήπιο τρόπο την ανανέωση των κυττάρων για μια πιο νεανική όψη.

Lab Biome Retinol Therapy Day Cream, Natura Siberica-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με vegan ρετινόλη, υαλουρονικό οξύ, ceramides και πεπτίδια, η Lab Biome Retinol Therapy Day Cream διατηρεί τη νεότητα και την ομορφιά του δέρματος χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Retinol+ Emulsion 1.0, iS Clinical-Απόκτησέ το εδώ

Η ενθυλακωμένη Ρετινόλη συνδυάζεται με μπακουκιόλη και άλλα ισχυρά δραστικά συστατικά, όπως τα πεπτίδια, βοηθώντας στη μείωση της εμφάνισης των γραμμών και των βαθιών ρυτίδων, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον χρωματικό τόνο και την υφή του δέρματος.

Retinol Face Serum, Frezyderm-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο ορός αντιγήρανσης με ρετινόλη και πεπτίδια ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, ενώ παράλληλα προστατεύει και επαναφέρει τη φωτογηρασμένη επιδερμίδα έτσι ώστε να μπορεί να αμύνεται απέναντι στις ενδογενείς και εξωγενείς "επιθέσεις".

Revitalift Cream Day, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με προ-ρετινόλη και πεπτίδια ελαστίνης, αυτή η κρέμα ημέρας συμβάλλει στην ομοιόμορφη όψη της επιδερμίδας και ενισχύει την ελαστικότητα για έξτρα συσφικτική δράση.