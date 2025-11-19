Ποιο υαλουρονικό; Αυτό το συστατικό είναι 4 φορές πιο ενυδατικό

Εσύ ξέρεις τι είναι το πολυγλουταμικό οξύ;

Στον κόσμο της ομορφιάς, όπου κάθε συστατικό διεκδικεί λίγη από τη λάμψη της δημοσιότητας, ένα νέο «αστέρι» έρχεται να ανατρέψει όσα ξέραμε για την ενυδάτωση. Ενώ το υαλουρονικό οξύ έχει λατρευτεί ως ο απόλυτος ενυδατικός σύμμαχος, υπάρχει ένα συστατικό που υπόσχεται τετραπλάσια αποτελεσματικότητα, απειλώντας τα πρωτεία του. Αν δεν το γνωρίζεις ήδη, ήρθε η στιγμή να συστηθείς με το πολυγλουταμικό οξύ, τον -πολλά υποσχόμενο- ανερχόμενο πρωταγωνιστή της σύγχρονης περιποίησης.

Τι είναι το πολυγλουταμικό οξύ;

Το πολυγλουταμικό οξύ είναι ένα αμινοξύ που σχηματίζεται όταν πολλά μόρια γλουταμινικού οξέος ενώνονται μεταξύ τους. Παράγεται μέσω βακτηριακής ζύμωσης και συναντάται φυσικά στο Nattō, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό τρόφιμο από ζυμωμένη σόγια. Παρότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, οι ευεργετικές του ιδιότητες για την επιδερμίδα έχουν καταγραφεί εδώ και περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

Πώς ωφελεί την επιδερμίδα;

Παρότι ονομάζεται «οξύ», δεν έχει απολεπιστικές ιδιότητες, όπως το γλυκολικό για παράδειγμα. Αντίθετα, δρα με τρόπο παρόμοιο με το υαλουρονικό οξύ, αλλά με εντυπωσιακά διαφορετικό μηχανισμό. Επειδή είναι υδατοδιαλυτό και διαθέτει μεγάλο μοριακό βάρος, δεν εισχωρεί βαθιά στο δέρμα, αλλά λειτουργεί κυρίως στην επιφάνεια, σχηματίζοντας ένα λεπτό, διάφανο φιλμ που συγκρατεί την υγρασία και αποτρέπει την απώλειά της. Το αποτέλεσμα; Πιο λεία και φωτεινή επιδερμίδα.

IG @hoskelsa

Ποια είναι η διαφορά από το υαλουρονικό οξύ;

Το υαλουρονικό οξύ απορροφάται γρήγορα και συνήθως διεισδύει βαθύτερα στα στρώματα του δέρματος. Είναι γνωστό για την ικανότητά του να συγκρατεί έως και 1000 φορές το βάρος του σε νερό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της ελαστικότητας και της υδάτωσης και χαρίζοντας ένα πιο plump αποτέλεσμα.

Αν το υαλουρονικό οξύ είναι ο «δύτης» που εργάζεται σε βάθος, το πολυγλουταμικό οξύ είναι ο «ψαράς» που δρα στην επιφάνεια, σφραγίζοντας την υγρασία. Μαζί δημιουργούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό ενυδάτωσης, ιδανικό για όσους αντιμετωπίζουν ξηρότητα και έχουν πιο θαμπή, άτονη επιδερμίδα.