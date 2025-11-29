5 αντιγηραντικά προϊόντα που χαρίζουν εφέ λίφτινγκ

Με τη δύναμη του bakuchiol, της φυτικής ρετινόλης

Καθώς τα χρόνια περνούν, η επιδερμίδα αλλάζει με τρόπους που άλλοτε είναι αδιόρατοι και άλλοτε εμφανείς. Η φυσική παραγωγή κολλαγόνου επιβραδύνεται, η ελαστικότητα μειώνεται, οι λεπτές γραμμές αρχίζουν να χαράζονται πιο καθαρά, ενώ η υφή αποκτά μια ανεπαίσθητη τραχύτητα που δεν υπήρχε πριν. Παράλληλα, περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο ήλιος, η ρύπανση και το άγχος, επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, αφήνοντας πίσω τους ένα δέρμα που διψάει για στήριξη, ανανέωση και περισσότερη φροντίδα. Σε αυτή τη φυσική μετάβαση, ένα συστατικό ξεχωρίζει για τον τρόπο που “ακούει” και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ώριμης, κουρασμένης ή ευαίσθητης επιδερμίδας: η φυτική ρετινόλη. Με ήπια δύναμη και αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα, γίνεται το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην ανανέωση και την άνεση,

Φυτική ρετινόλη: Ποιες είναι οι ευεργετικές της ιδιότητες;

Η φυτική ρετινόλη λειτουργεί ως μια φυσική εναλλακτική της βιταμίνης Α, προσφέροντας παρόμοια οφέλη χωρίς την ένταση ή τους ερεθισμούς που συχνά τη συνοδεύουν. Βοηθά στην επιτάχυνση της κυτταρικής ανανέωσης, στην ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου και στη βελτίωση της υφής και του τόνου της επιδερμίδας, μειώνοντας σταδιακά λεπτές γραμμές, ανομοιομορφίες και θαμπή όψη. Το μεγάλο της πλεονέκτημα; Προσαρμόζεται ακόμη και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, επιτρέποντας καθημερινή χρήση χωρίς αίσθηση ξηρότητας ή τραβήγματος, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από θηλάζουσες και εγκυμονούσες.

Τα καλύτερα προϊόντα με φυτική ρετινόλη

Bak Off Wrinkles Light Day Cream, Clinéa -Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα ελαφριάς υφής με 1% σύμπλοκο Βιορετινόλης και 3% σύμπλοκο Πεπτιδίων μειώνει τις ρυτίδες, αποκαθιστά τη σφριγηλότητα του προσώπου και βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας.

Eau Thermale DermAbsolu Night, Avène -Απόκτησέ την εδώ

Η υφή αυτής της κρέμας-ζελ με μπακουκιόλη, προ-κεραμίδια και νιασιναμίδη λιώνει στο δέρμα για μια εξαιρετική στιγμή απόλαυσης και διευκολύνει την ταχεία διείσδυση των δραστικών συστατικών στα ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας.

Bakuchiol Peptides, Medik8-Απόκτησέ το εδώ

Με βάση το λάδι, το Bakuchiol Peptides Serum βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, βελτιώνοντας παράλληλα την υφή και τον τόνο του δέρματος.

Targeted Anti-Aging Serum, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ

Το Targeted Anti-Aging Serum με bakuchiol σε ποσοστό 1% και βιταμίνη Ε καταπολεμά εμφανώς τα σημάδια της γήρανσης, βελτιώνοντας την όψη λεπτών γραμμών και ρυτίδων, συσφίγγει και λειαίνει την επιδερμίδα, κάνοντας το πρόσωπο να δείχνει νεότερο.

Prejuvenation Cream with Bakuchiol, Dr. Jart+-Απόκτησέ την εδώ

Η Prejuvenation Firming Bakuchiol Cream ενισχύει το δερματικό φραγμό και συμβάλλει στη μείωση των πρώτων σημαδιών γήρανσης. Χάρη στην περιεκτικότητά της σε μπακουκιόλη και πεπτίδια κολλαγόνου, προσφέρει στην επιδερμίδα ενυδάτωση, σύσφιξη, αυξάνει την ελαστικότητά της και μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων.