Ενισχύουν τον δερματικό φραγμό και καταπραΰνουν την επιδερμίδα

Στον κόσμο της περιποίησης, υπάρχουν κάποια συστατικά που κερδίζουν τον τίτλο του «ήσυχου ήρωα», γιατί πολύ απλά λειτουργούν χωρίς να δίνουν τρελές υποσχέσεις. Τα κεραμίδια ανήκουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Αν και δεν διαθέτουν τον εντυπωσιακό μύθο των ρετινοϊδών ή τη λάμψη των βιταμινών, αποτελούν το θεμέλιο της υγιούς επιδερμίδας και την πρώτη γραμμή άμυνάς της απέναντι σε ξηρότητα, ερεθισμούς και θαμπάδα. Ποια είναι λοιπόν τα καλύτερα ceramides serum γιατί αξίζει να τα εντάξεις στη ρουτίνα σου;

Γιατί να εντάξεις ένα ceramides serum στη ρουτίνα σου;

Τα ceramides είναι λιπίδια που βρίσκονται φυσικά στο δέρμα και σχηματίζουν μέρος του προστατευτικού φραγμού του, δηλαδή του «τοίχου» που κρατά την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ανθεκτική. Όταν ο φραγμός εξασθενεί, λόγω κρύου, άγχους, έντονων δραστικών συστατικών ή απλώς ηλικίας, η επιδερμίδα γίνεται πιο ευαίσθητη και χάνει ευκολότερα την υγρασία της. Εκεί είναι που ένα serum με ceramides λειτουργεί σαν αναπληρωτής ισορροπίας: αποκαθιστά, ενισχύει και επαναφέρει τη φυσική άνεση του δέρματος.

Σήμερα, τα ceramides serum έχουν εξελιχθεί σε πραγματικά πολυεργαλεία, ιδανικά τόσο για minimal ρουτίνες όσο και για πιο απαιτητικές επιδερμίδες. Προσφέρουν εντατική ενυδάτωση, «ηρεμούν» το δέρμα και το προετοιμάζουν να δεχτεί τα υπόλοιπα προϊόντα, ενώ παράλληλα χαρίζουν μια ορατή αίσθηση πληρότητας και απαλότητας. Είναι το είδος του προϊόντος που μπορεί να ενταχθεί σε κάθε beauty routine, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο εξεζητημένες, και να τη μεταμορφώσει από τα θεμέλια.

Ακολουθούν τα ceramides serum που αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα ceramides serum

Ceramidin Skin Barrier Serum Toner, Dr.Jart-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο πλούσιος και γαλακτώδης ορός με ceramides και panthenol απαλύνει την αίσθηση του δέρματος κι ενισχύει τον φραγμό του, ενώ παράλληλα το προετοιμάζει για το επόμενο βήμα της περιποίησης.

Hydrating Serum, Byoma-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο εξαιρετικά ελαφρύς ορός προσώπου που ενισχύει τα φυσικά επίπεδα υγρασίας είναι εμπλουτισμένος με κεραμίδια, σκουλένιο και γλυκερίνη για ελαστική, λαμπερή επιδερμίδα και ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του επιδερμικού φραγμού.

Elements Ceramide Serum, Juliette Armand-Απόκτησέ το εδώ

Το Elements Ceramide Serum ενυδατώνει και προστατεύει τον δερματικό φραγμό, ενώ παράλληλα βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας με ατέλειες και ρυτίδες και ενισχύει τη συνοχή της.

Hydrating Hyaluronic Acid Serum, CeraVe-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένος με υαλουρονικό οξύ και τρία απαραίτητα κεραμίδια, αυτός ο ορός δεσμεύει την υγρασία στην επιφάνεια της επιδερμίδας και εξασφαλίζει έως και 24ωρη ενυδάτωση. Επιπλέον, αποκαθιστά αποτελεσματικά τον προστατευτικό δερματικό φραγμό, αφήνοντας την επιδερμίδα φρέσκια, ενυδατωμένη και απόλυτα απαλή.

Avocado Ceramide, Glow Recipe-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο ορός που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τον δερματικό φραγμό, περιέχει κεραμίδιο και αβοκάντο, ενώ είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, για να καταπραΰνει και να μειώσει ορατά την ερυθρότητα, την ξηρότητα και τους ερεθισμούς που προκαλούνται από έναν εξασθενημένο δερματικό φραγμό.