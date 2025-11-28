H must προσθήκη στη ρουτίνα σου αν έχεις καφέ κηλίδες,πανάδες ή σημάδια ακμής

Τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε νέα trends και πολυσυζητημένα actives, ένα συστατικό έχει καταφέρει να γίνει το talk of the -skincare- town κι αυτό δεν είναι άλλο από τη νιασιναμίδη. Από expert δερματολόγους μέχρι beauty lovers που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει αποτελεσματική περιποίηση, όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για ένα συστατικό που άλλαξε τους κανόνες του skincare. Αθόρυβη, ευέλικτη και ιδανική για κάθε τύπο επιδερμίδας, η βιταμίνη Β3 έχει γίνει το μυστικό όπλο όσων θέλουν να αποκτήσουν μια επιδερμίδα πιο ήρεμη και πιο λαμπερή. Ας μιλήσουμε όμως λίγο πιο αναλυτικά: Γιατί να εντάξεις μια κρέμα με νιασινιαμίδη στην skincare routine σου;

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα με νιασιναμίδη στη ρουτίνα σου;

Η νιασιναμίδη λειτουργεί σαν ένας διακριτικός αλλά αποτελεσματικός «ρυθμιστής» της επιδερμίδας. Βοηθά στη μείωση της ερυθρότητας και των μικροφλεγμονών, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό ώστε το δέρμα να παραμένει ήρεμο και προστατευμένο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη ρύθμιση της λιπαρότητας για μια πιο ομοιόμορφη υφή. Είναι γνωστή και για την ήπια φωτεινότητα που προσφέρει, μειώνοντας την όψη των δυσχρωμιών και αφήνοντας μια υγιή, λαμπερή “your skin but better” όψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα κι από την πιο ευαίσθητη, ενώ συνδυάζεται τέλεια με όλα τα διάσημα skincare συστατικά -ναι, ακόμα και με τη ρετινόλη- χωρίς κανένα πρόβλημα.

Κρέμα με νιασιναμίδη: Οι 5 top επιλογές

Mela B3 Spf30 Anti-Dark Spots Face Cream, La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με Melasyl και 5% Νιασιναμίδη, αυτή η κρέμα διορθώνει ακόμα και τα πιο επίμονα σκούρα σημάδια. Είναι επίσης ενισχυμένη με Spf30 + UVΑ προστασία, έτσι ώστε να προλαμβάνει την εμφάνιση νέων καφέ κηλίδων.

Hyaluron Activ B3 Cell Renewal Cream, Avène-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα κυτταρικής ανανέωσης περιέχει υαλουρονικό οξύ και νιασιναμίδη, τα οποία διεγείρουν τα κύτταρα και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Το δέρμα ανανεώνεται, είναι πιο σφριγηλό, πιο λαμπερό και οι ρυτίδες διορθώνονται.

Bright Reveal Dark Spot Hydrating Cream, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με 5,6% Σύμπλεγμα Ενυδάτωσης, 2% Νιασιναμίδη και SPF 50, αυτή η κρέμα ενυδατώνει και λειαίνει την επιδερμίδα, απαλύνοντας τις καφέ κηλίδες.

Reset n' Glow Age Defense & Illuminating Sorbet Face Cream, clinéa-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στο 4% σύμπλοκο Νιασιναμίδης και τα Superberries που περιέχει, αυτή η ανάλαφρη κρέμα μειώνει τις ρυτίδες και τις πανάδες, βελτιώνει την ελαστικότητα και επαναφέρει τη λάμψη στο δέρμα.

Liftactiv Pigment Specialist B3 Night Cream, Vichy-Απόκτησέ την εδώ

Η ανάλαφρη κρέμα νύχτας Liftactiv B3 Κείναι εμπλουτισμένη με δύο ισχυρά δερματολογικά συστατικά που συνιστούν οι δερματολόγοι για την καταπολέμηση των σημαδιών: Νιασιναμίδη για να μειώσει τις κηλίδες και να προσφέρει λάμψη και Καθαρή Ρετινόλη για να ενισχύσει την κυτταρική ανανέωση και να μειώσει τις ρυτίδες.