Ήρθε η ώρα να απαλλαγείς επιτέλους από τις σακούλες κάτω από τα μάτια αλλάζοντας lifestyle και ανανεώνοντας την skincare ρουτίνα σου

Οι σακούλες κάτω από τα μάτια είναι από αυτά τα μικρά σημάδια κούρασης που επιμένουν ακόμα κι όταν νιώθεις ότι έχεις κάνει τα πάντα σωστά: πήγες για ύπνο μία νορμάλ ώρα, κοιμήθηκες καλά, ήπιες νερό. Κι όμως, το βλέμμα δείχνει βαρύ, σαν να κουβαλάει τις σκέψεις και τις απαιτήσεις της ημέρας πριν καν ξεκινήσει.

Το οίδημα στην περιοχή των ματιών συνδέεται με πολλούς παράγοντες, από την κατακράτηση υγρών έως την ποιότητα του ύπνου, κι αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι να το αντιμετωπίσεις με συνέπεια και έξυπνες, καθημερινές κινήσεις. Παρακάτω θα βρεις τους πιο αποτελεσματικούς:

Πώς να απαλλαγείς από τις σακούλες κάτω από τα μάτια

Δώσε προτεραιότητα στην αποσυμφόρηση

Το οίδημα κάτω από τα μάτια συχνά οφείλεται στη συσσώρευση υγρών. Για να απαλλαγείς από αυτή, ξεκίνησε τη μέρα σου τοποθετώντας για λίγα λεπτά στην περιοχή μια κρύα κομπρέσα, δύο μεταλλικά κουταλάκια ή eye patches που έχεις αφήσει στο ψυγείο. Η χαμηλή θερμοκρασία θα συσφίξει τα αγγεία και θα περιορίσει το οίδημα, κάνοντας το βλέμμα να δείχνει άμεσα πιο φρέσκο και πιο ξεκούραστο.

Επίλεξε μια κρέμα ματιά με τα κατάλληλα συστατικά

Μια απλή ενυδατική κρέμα δεν αρκεί όταν μιλάμε για σακούλες κάτω από τα μάτια. Αναζήτησε συνθέσεις με πεπτίδια ή ρετινόλη, που ενισχύουν τη σφριγηλότητα ή καφεΐνη, που μειώνει το πρήξιμο. Εφάρμοσε την κρέμα με απαλές, ανοδικές κινήσεις χρησιμοποιώντας τον παράμεσο, το οποίο είναι το πιο «ευγενικό» δάχτυλο και αποφεύγει την περιττή πίεση στο λεπτό δέρμα των ματιών. Θυμήσου ότι η συνέπεια στην εφαρμογή είναι αυτό που πραγματικά κάνει τη διαφορά.

Κάνε μασάζ και λεμφική αποστράγγιση

Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα περίπλοκο: Μερικές απαλές κινήσεις μασάζ από την εσωτερική προς την εξωτερική γωνία των ματιών και έπειτα προς τους κροτάφους μπορεί να κάνει θαύματα, βοηθώντας στη λεμφική αποσυμφόρηση και στη μείωση της κατακράτησης υγρών. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα jade roller, ένα gua sha ή ακόμα και τα ακροδάχτυλά σου για να κάνεις το μασάζ. Σε κάθε περίπτωση αυτή η τόσο μικρή τελετουργία όχι μόνο θα μειώσει το πρήξιμο αλλά θα χαλαρώσει και τους μύες του προσώπου.

Ρύθμισε τον ύπνο και τις καθημερινές σου συνήθειες

Όσο κι αν φαίνεται κλισέ, ο ποιοτικός ύπνος είναι καθοριστικός. Προσπάθησε να κοιμάσαι με ελαφρώς ανυψωμένο το κεφάλι ώστε να μειώνεται η κατακράτηση υγρών γύρω από τα μάτια και να συμπληρώνεις τουλάχιστον 8 ώρες ύπνου κάθε μέρα έτσι ώστε να περιορίσεις το πρήξιμο. Παράλληλα, προσπάθησε να περιορίσεις το πολύ αλάτι τις βραδινές ώρες και αύξησε την πρόσληψη νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.