Οι πιο απολαυστικές χριστουγεννιάτικες κρέμες σώματος

Οι πιο λαχταριστές body lotions και τα πιο απολαυστικά body butters που θυμίζουν αγαπημένα εορταστικά γλυκά

Καθέ Χριστούγεννα τα πιο αγαπημένα beauty brands βάζουν τα δυνατά τους για να «κλείσουν» το άρωμα των γιορτών σε βαζάκια από κρέμες και σωληνάρια από body lotions. Νότες κανέλας, βανίλιας, ζεστών μπαχαρικών ή πλούσιας σοκολάτας «παντρεύονται» περίτεχνα μετατρέποντας το χρονοβόρο (και κάπως βαρετό) τελετουργικό ενυδάτωσης σε μια γιορτινή εμπειρία, που αφυπνίζει τις αισθήσεις και προσφέρει μια αίσθηση θαλπωρής. Σαν ένα απαλό χάδι πάνω στην επιδερμίδα, οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες κρέμες σώματος αφήνουν πίσω τους τα πιο λαχταριστά αρώματα που θυμίζουν ζεστή σοκολάτα, φρεσκοψημένα μπισκότα, μελομακάρονα και ginger bread. Δεν ενυδατώνουν απλά την επιδερμίδα, ξυπνούν αναμνήσεις και προσφέρουν στιγμές γαλήνης μέσα στη χριστουγεννιάτικη φασαρία. Ιδού εκείνες που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες κρέμες σώματος

Body Butter Ho Ho Ho, Aloe Colours-Απόκτησέ την εδώ

Το πλούσιο Body Butter Ho Ho Ho με υπέροχο άρωμα μελομακάρονο είναι ιδανικό για την καθημερινή ενυδάτωση που έχει ανάγκη η επιδερμίδα. Η μεταξένια υφή του χαϊδεύει αβίαστα την επιδερμίδα καθώς την προστατεύει από την ξηρότητα και τους στρεσογόνους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Kit de produits corps à la senteur pain d'épice, Sephora Collection-Απόκτησέ την εδώ

Σε αυτό το γιορτινό σετ, θα βρεις το ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος με άρωμα Gingerbread, το οποίο θα «ντύσει» την επιδερμίδα σου με την πιο «ζεστή», γλυκιά εσάνς.

Caramel Biscuit Christmas Cupcake, Messinian Spa-Απόκτησέ την εδώ

Το γαλάκτωμα σώματος αυτού του γιουρτινού σετ από την Messinian Spa μυρίζει σαν χριστουγεννιάτικο κεκάκι με καραμέλα και μπισκότο.

A Christmas Carol Gift Set, Little Secrets-Απόκτησέ την εδώ

Το σετ δώρου A Christmas Carol περιλαμβάνει ένα body lotion & shower gel με ζεστές νότες κανέλας, μελιού και γιορτινών μπαχαρικών, εμπνευσμένο από το κλασικό παραμύθι του Charles Dickens.

Hand & Body Butter Kourabies, Aloe Colours-Απόκτησέ την εδώ

Το πλούσιο Hand & Body Butter Kourabies έχει ένα υπέροχο γλυκό άρωμα, που θυμίζει κουραμπιέ. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και είναι ιδανικό τόσο για το σώμα, όσο και για τα χέρια.

Gingerbread Cookies, Messinian Spa-Απόκτησέ την εδώ

Δύσκολα μπορεί να αντισταθεί κανείς στο γαλάκτωμα σώματος αυτού του σετ το οποίο έχει το πιο απολαυστικό άρωμα μπισκότων gingerbread.