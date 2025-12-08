Ποιος είπε ότι τα κόκκινα και τα μπορντό μανικιούρ είναι η μόνη σου επιλογή την περίοδο των γιορτών;

Το λευκό μανικιούρ έχει μια καθαρότητα και μια διαχρονική κομψότητα που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και την περίοδο των γιορτών, το λευκό εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στο μανικιούρ, θυμίζοντας φρέσκο χιόνι κι αποπνέοντας αυτήν τη μινιμαλιστική, χειμερινή πολυτέλεια που κάνει κάθε κίνηση του χεριού να φαίνεται πιο εκλεπτυσμένη. Είναι η τέλεια βάση: φωτεινή, καθαρή, ουδέτερη αλλά ποτέ βαρετή, ιδανική τόσο για κοντά όσο και για μακριά νύχια.

Αν θέλεις να «ντύσεις» αυτή τη λευκή βάση με γιορτινό χαρακτήρα, οι δυνατότητες είναι πραγματικά ανεξάντλητες. Μπορείς να προσθέσεις διακριτική λάμψη με ασημένια ή χρυσά γκλίτερ, να δημιουργήσεις λεπτεπίλεπτα σχέδια όπως νιφάδες, γκι και γεωμετρικές γραμμές, ή να επιλέξεις ένα glossy, γαλακτερό φινίρισμα που θυμίζει παγωμένο γυαλί. Ακόμη και ένα απαλό ombré από λευκό σε περλέ ή ένα chrome φινίρισμα, μπορεί να κάνει τα άσπρα χριστουγεννιάτικα νύχια πιο εντυπωσιακά, βοηθώντας σε δημιουργήσεις ένα show-stopping look.

Ακολουθούν μερικά από τα ωραιότερα άσπρα χριστουγεννιάτικα νύχια που βρήκαμε στο Instagram για να διαλέξεις πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Τα ωραιότερα άσπρα χριστουγεννιάτικα νύχια

White Glitter

French Snowflakes

Pearly Whites

Snowflakes

Shimmering French

Swirly Pearls

Christmas Dream

Ice Princess

Put a Bow on It

Christmas Sweater