Τα ευφάνταστα γιορτινά μανικιούρ που ταιριάζουν τέλεια σε κοντά νύχια και θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις αυτόν το μήνα

Κομψά, πρακτικά και ανεπιτήδευτα chic, τα κοντά νύχια έχουν επανέρθει δυναμικά στη μόδα, αποδεικνύοντας ότι το μακρύ μήκος δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί ένα statement manicure. Αντίθετα, η καθαρή γραμμή και η προσεγμένη λεπτομέρεια δίνουν χώρο στη δημιουργικότητα να ξεχωρίσει, μετατρέποντας ακόμη και το πιο διακριτικό festive σχέδιο σε μικρό έργο τέχνης.

Φέτος τις γιορτές οι βαθιές μπορντό, αλλά και οι φωτεινές κόκκινες αποχρώσεις έχουν φυσικά την τιμητική τους, ενώ εξίσου κομψή επιλογή αποτελεί και το κρεμώδες λευκό. Αν θέλεις να διανθίσεις το μανικιούρ σου με nail art, προτίμησε μίνιμαλ, αντί για μαξιμαλιστικά σχέδια, που μπορεί να δείξουν "στριμωγμένα". Τα γεωμετρικά σχήματα, οι μικροσκοπικοί φιόγκοι, οι γραμμές και τα dots είναι σίγουρα οι πιο κολακευτικές επιλογές. Αν πάλι προτιμάς τα πιο κλασικά σχέδια, υιοθέτησε την τάση του baby french manicure, δηλαδή του γαλλικού μανικιούρ με πολύ λεπτή άκρη, στην κόκκινη version του φυσικά.

Ακολουθούν 10 κομψά χριστουγεννιάτικα κοντά νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

Χριστουγεννιάτικα νύχια κοντά: 10 ιδέες για να διαλέξεις

Mixed Metals

Gold Stars

Gold French Mani

Minimal Sparkle

Mistletoe

Christmas Wreath

Shooting Stars

Classic Red

Twinkle Twinkle

Ombre Glitter