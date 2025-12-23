Καθαρίζουν τους πόρους από το σμήγμα και απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερμίδας

Αν υπάρχει μια κατηγορία προϊόντων που ξεχωρίζει για τις λιπαρές και ακνεϊκές επιδερμίδες, αυτή είναι σίγουρα οι κρέμες με σαλικυλικό οξύ. Τι ακριβώς προσφέρουν όμως και ποιες είναι οι καλύτερες της αγοράς;

Τι προσφέρουν οι κρέμες με σαλικυλικό οξύ;

Το σαλικυλικό οξύ (BHA) είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά δραστικά συστατικά στην κοσμετολογία, χάρη στη λιποδιαλυτή του φύση που του επιτρέπει να διεισδύει βαθιά στους πόρους. Δρα απολεπιστικά, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα που συσσωρεύονται στην επιφάνεια της επιδερμίδας και συμβάλλουν στη δημιουργία ατελειών, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στον καθαρισμό των πόρων από το σμήγμα. Έχει αντιφλεγμονώδεις και καταπραϋντικές ιδιότητες, μειώνοντας κοκκινίλες και ερεθισμούς, και συμβάλλει στη βελτίωση της υφής και της όψης του δέρματος, αφήνοντάς το πιο καθαρό, λείο και ισορροπημένο.

Σαλικυλικό οξύ κρέμες: 5 top επιλογές

Just Bee Clear Κρέμα Κατά των Ατελειών, APIVITA-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η εξαιρετικά ελαφριά και αναζωογονητική κρέμα-gel με πατενταρισμένη propolis AmC και φυτικό σαλικυλικό οξύ, δρα αποτελεσματικά κατά των ατελειών και χαρίζει υγιή όψη στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα ρυθμίζει την λιπαρότητα και αφήνει ματ αποτέλεσμα στο δέρμα.

Effaclar A.Z. Gel Cream, La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα-gel Effaclar A.Z. συνδυάζει τη δύναμη του αζελαϊκού και του σαλικυλικού οξέος για να μειώσει τα σπυράκια, να ενοποιήσει τον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας και να βελτιώσει την υφή της.

Expertly Clear Acne-Treating & Preventing Lotion, Kiehl's-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με 1,2% σαλικυλικό οξύ, η Expertly Clear Acne-Treating & Preventing Lotion περιορίζει τις ατέλειες, τα σημάδια και την επανεμφάνισή τους, χωρίς να αφυδατώνει την επιδερμίδα.

Effaclar DUO (+M), La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Η διορθωτική θεραπεία αποκατάστασης La Roche-Posay Effaclar DUO (+M) με σαλικυλικό οξύ και νιασιναμίδη ξανοίγει τις χρωστικές κηλίδες, βοηθάει στην εξισορρόπηση του τόνου της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα την ενυδατώνει και την καταπραΰνει.

Blemish Control Gel, CeraVe-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στη σύνθεση με 2% σαλικυλικό οξύ και AHA, αυτό το τζελ για τοπική χρήση πάνω στα σπυράκια, συμβάλλει στον βαθύ καθαρισμό της επιδερμίδας, προσφέρει ήπια απολεπιστική δράση και ελαχιστοποιεί την ορατότητα των πόρων. Βελτιώνει τη συνολική υφή, αποκαθιστά τον προστατευτικό φραγμό και αφήνει την επιδερμίδα αισθητά πιο φωτεινή μόλις σε 3 ημέρες.