3 μυστικά αντιγήρανσης που ελάχιστοι γνωρίζουν

Τα ολοκαίνουρια προϊόντα που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου

Φαντάσου να υπήρχαν τρία μικρά, σχεδόν μυστικά «κλειδιά» που δεν υπόσχονται απλώς να καθυστερήσουν τον χρόνο, αλλά να αλλάξουν τον τρόπο που τον διαβάζουμε πάνω στο δέρμα μας. Σε έναν κόσμο γεμάτο φίλτρα και γρήγορες υποσχέσεις, η αληθινή αντιγήρανση δεν κρύβεται μόνο στο ράφι του μπάνιου μας, αλλά και σε λεπτομέρειες που ελάχιστοι γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι εφαρμόζουν. Από την τέχνη του skincare μέχρι τις «αόρατες» συνήθειες που δουλεύουν υπέρ σου όσο κοιμάσαι, ιδού τα «άγνωστα» μυστικά αντιγήρανσης που πρέπει να γνωρίζεις:

Αντιγήρανση: 3 «άγνωστα» μυστικά που πρέπει να γνωρίζεις

Χρησιμοποίησε μεταξωτές μαξιλαροθήκες

Μπορεί οι μεταξωτές μαξιλαροθήκες να θεωρούνται holy grail σε ό,τι αφορά το haircare, ομώς λίγοι γνωρίζουν ότι είναι εξίσου ευεργετικές και για την επιδερμίδα. Καθώς οι βαμβακερές προκαλούν τριβή του δέρματος και κατά συνέπεια ενθαρρύνουν τη δημιουργία γραμμών και ρυτίδων, πολλοί έμπειροι δερματολόγοι και αισθητικοί προτείνουν στους ασθενείς τους να επενδύουν σε μεταξωτές (ή έστω σατέν) μαξιλαροθήκες που είναι πιο φιλικές με την επιδερμίδα και δεν την ξηραίνουν.

Κάνε έξυπνους συνδυασμούς δραστικών συστατικών

Ξέρεις τι είναι πιο αποτελεσματικό από τη ρετινόλη στη μάχη με τα σημάδια γήρανσης; Ο συνδυασμός της με άλλα πολύτιμα δραστικά συστατικά. Γι' αυτό ακριβώς και η CeraVe λάνσαρε τη νέα σειρά αντιγήρανσης Skin Renewing με τρία προϊόντα, καθένα από τα οποία εμπεριέχει ήπια αλλά αποτελεσματικά συστατικά για τη βελτίωση τόσο της υγείας του επιδερμιδικού φραγμού όσο και των σημαδιών γήρανσης.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά περιέχει 10% βιταμίνη C για πιο φωτεινό δέρμα και καταπολέμηση της θαμπάδας, ενθυλακωμένη ρετινόλη για λείανση των λεπτών γραμμών και πεπτίδια για σύσφιξη. Από τη σύνθεση των προϊόντων δεν λείπουν φυσικά και 3 ceramides όμοια με εκείνα του δέρματος για επανόρθωση του φυσικού φραγμού προστασίας και αναπλήρωση των ceramides που μειώνονται με την ηλικία. Σχεδιασμένα με την τεχνολογία MultiVesicular Emulsion (MVE®) για ελεγχόμενη απελευθέρωση των συστατικών, τα καινοτόμα αυτά προϊόντα προσφέρουν συνεχή και μακράς διάρκειας ενυδάτωση.

Τι ακριβώς όμως περιλαμβάνει αυτή η σειρά; Το Skin Renewing Vitamin C Serum με 10% καθαρή, σταθερή βιταμίνη C, υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Β5 για φωτεινότητα και αντιοξειδωτική προστασία, το απαλό Skin Renewing Retinol Serum με ενθυλακωμένη ρετινόλη, νιασιναμίδη και υαλουρονικό οξύ για λείανση και την ελαφριά, αλλά και πλούσια Skin Renewing Peptide Cream με σύμπλοκο πεπτιδίων, υαλουρονικό οξύ και νιασιναμίδη για 48ωρη ενυδάτωση και σύσφιξη).

Editor's Tip: Ξεκίνησε την πρωινή ρουτίνα σου χρησιμοποιώντας ένα απαλό καθαριστικό, στη συνέχεια χρησιμοποίησε έναν αντιοξειδωτικό ορό όπως το CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum για φωτεινότητα και περιβαλλοντική προστασία, κι έπειτα ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος. Το βράδυ, χρησιμοποίησε πρώτα το Skin Renewing Retinol Serum για λείανση των λεπτών γραμμών και του ανάγλυφου, και αμέσως μετά την Peptide Cream για βαθιά ενυδάτωση και συσφιγκτική δράση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μην αμελείς το λαιμό και το ντεκολτέ σου

Πολύ συχνά το skincare περιορίζεται στο πρόσωπο, αφήνοντας παραμελημένες περιοχές που «προδίδουν» την ηλικία μας ακόμα πιο γρήγορα, όπως ο λαιμός και το ντεκολτέ. Η λεπτή υφή της επιδερμίδας σε αυτά τα σημεία σημαίνει λιγότερη ανθεκτικότητα, λιγότερα φυσικά έλαια και μεγαλύτερη ευαισθησία στη δημιουργία ρυτίδων, ξηρότητας και χαλάρωσης. Σε αυτά προστίθεται η διαρκής κίνηση και η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, που οδηγούν σε έντονες οριζόντιες γραμμές και πιο βαθιές πτυχώσεις με τα χρόνια. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να «κατεβάζεις» εκεί τα προϊόντα περιποίησης, όπως τους ορούς και τις κρέμες σου, έτσι ώστε να ενισχύεται η ελαστικότητα και η σφριγηλότητα της περιοχής.