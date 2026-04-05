Beauté την Κυριακή: Πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά τα eye patches

Μερικά πράγματα που ίσως δεν ξέρεις για τις μάσκες ματιών

Picture this: Είναι Κυριακή, έχεις όλη την ημέρα μπροστά σου να χαλαρώσεις. Αποφασίζεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο στην εαυτό σου κι έτσι φτιάχνεις καφέ και ένα σνακ, βάζεις την αγαπημένη σου σειρά στην τηλεόραση και χουχουλιάζεις στον καναπέ. Δεν νιώθεις ότι λείπει κάτι από αυτήν την εικόνα; Eye patches φυσικά! Οι εύχρηστες αυτές μάσκες ματιών έχουν γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα βήματα περιποίησης όλων μας, αφού ενυδατώνουν την περιοχή χαρίζοντας μια μοναδική αίσθηση αναζωογόνησης. Ξέρεις όμως πώς χρησιμοποιούνται σωστά τα eye patches;

Τι είναι τα eye patches

Τα eye patches είναι μάσκες ειδικά σχεδιασμένες για την ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια. Συνήθως είναι εμποτισμένα με ορό με συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ, η καφεΐνη και το κολλαγόνο, που βοηθούν στην ενυδάτωση της περιοχής, τη μείωση των μαύρων κύκλων και την αποσυμφόρηση του οιδήματος.

Πώς χρησιμοποιούνται τα eye patches

Αφού καθαρίσεις το πρόσωπό σου και απομακρύνεις μακιγιάζ και ρύπους, τοποθέτησε τα eye patches κάτω από τα μάτια -με τη φαρδιά πλευρά προς την εξωτερική γωνία αν θέλεις να στοχεύσεις το πόδι της χήνας ή με τη φαρδιά πλευρά προς την εσωτερική γωνία αν θέλεις να στοχεύσεις τους μαύρους κύκλους. Άφησέ τα για περίπου 10–20 λεπτά κι έπειτα αφαίρεσέ τα απαλά και κάνε ελαφρύ μασάζ έτσι ώστε να απορροφηθεί ο υπόλοιπος ορός. Δεν χρειάζεται να ξεβγάλεις την επιδερμίδα σου. Απλά συνέχισε τη ρουτίνα σου εφαρμόζοντας την αγαπημένη σου ενυδατική κρέμα ματιών για να «κλειδώσεις» την υγρασία.

Bonus Tips

-Φύλαξέ τα στο ψυγείο για έξτρα αίσθηση δροσιάς αλλά και καλύτερη αποσυμφόρηση.

-Χρησιμοποίησέ τα 2-3 φορές την εβδομάδα ή πριν από σημαντικές εξόδους.

-Συνδύασέ τα με απαλό μασάζ προσώπου για καλύτερη κυκλοφορία.

-Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και στο μεσόφρυο αλλά και στις γραμμές γύρω από το στόμα.