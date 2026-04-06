Οι κορυφαίες επιλογές για λιπαρές αλλά και μικτές επιδερμίδες

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η καθημερινή προστασία από τον ήλιο γίνεται -ακόμα- πιο απαραίτητη. Το αντηλιακό με χρώμα και ματ φινίρισμα αναδεικνύεται ως ο απόλυτος σύμμαχος της σύγχρονης ρουτίνας, συνδυάζοντας υψηλή αντηλιακή προστασία με ελαφριά κάλυψη και έλεγχο της λιπαρότητας, δηλαδή ακριβώς αυτό που χρειάζεται η επιδερμίδα τους πιο ζεστούς μήνες.

Οι νέας γενιάς συνθέσεις χαρίζουν ομοιόμορφο τόνο χωρίς να βαραίνουν την επιδερμίδα, ενώ αφήνουν ένα βελούδινο, ματ φινίρισμα που διαρκεί όλη την ημέρα. Είναι ιδανικές για εσένα που έχεις μικτή ή λιπαρή επιδερμίδα, αλλά και για εσένα που θέλεις να αντικαταστήσεις το foundation σου με κάτι πιο ανάλαφρο όσο ο καιρός ζεσταίνει. Με μία μόνο κίνηση προστατεύουν, καλύπτουν και τελειοποιούν την επιδερμίδα, αποτελώντας ίσως το πιο έξυπνο hybrid προϊόν της σεζόν. Ακολουθούν εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Αντηλιακό με χρώμα ματ: 3+1 top επιλογές

Cleanance Solaire Teintee SPF50+, Avène

Ενσωματωμένο στο πατενταρισμένο σύστημα φίλτρων της Eau Thermale Avène, το TriAsorB™ ενισχύει το επίπεδο προστασίας του δέρματος από τη φωτογήρανση που συνδέεται με το μπλε φως και προσφέρει έτσι το υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τις βαθιές και ορατές βλάβες του δέρματος. Η ματ υφή της Cleanance SPF 50+ προσφέρει στο δέρμα ανεπαίσθητο, ματ τελείωμα και μειώνει τις ατέλειες.

Sun Screen Color Velvet Face SPF50+, Frezyderm

Χάρη στην επαναστατική καινοτομία Second Skin Technology, το Sun Screen Color Velvet Face δημιουργεί την αίσθηση ενός αόρατου «δεύτερου δέρματος» και παράλληλα αφήνει μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα, προσφέροντας ματ, ομοιογενή όψη, που διαρκεί έως 6 ώρες. Προλαμβάνει επίσης τα σημάδια της φωτογήρανσης και προστατεύει από δυσχρωμίες που δημιουργούνται από την έκθεση στον ήλιο με SPF50+.

UV Face Mat Look Tinted SPF 50, Nivea

Αυτό το ελαφρύ αντηλιακό προστατεύει την επιδερμίδα εξωτερικά από τις ακτίνες UVA/UVB και από τις επιπτώσεις της Ορατής Ακτινοβολίας Υψηλής Ενέργειας (HEVL), ενώ παράλληλα προσφέρει ομοιόμορφη απόχρωση στην επιδερμίδα και άμεσο ματ αποτέλεσμα που διαρκεί.

Capital Soleil BB Tinted Mattifying SPF50, Vichy

Το Capital Soleil BB Tinted Mattifying SPF50 χαρίζει ομοιόμορφο χρωματικό τόνο και ματ αποτέλεσμα στην επιδερμίδα, ενώ χάρη στην ενισχυμένη προστασία από τις μακρές UVA εξασφαλίζει ένα υγιές, λαμπερό μαύρισμα.