Πώς να αντιμετωπίσεις (επιτέλους) τις ραγάδες στο στήθος

5 tips που όντως θα σε βοηθήσουν

Οι ορμονικές αλλαγές, οι αυξομειώσεις βάρους, η εγκυμοσύνη ή ακόμη και η φυσική ανάπτυξη του σώματος μπορούν να επηρεάσουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας, δημιουργώντας λεπτές γραμμές που αρχικά έχουν ροζ ή μωβ απόχρωση και με τον χρόνο γίνονται πιο ανοιχτόχρωμες. Παρότι δεν υπάρχει τρόπος να εξαφανιστούν πλήρως οι ραγάδες στο στήθος, η σωστή φροντίδα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την όψη τους, να ενισχύσει την υφή του δέρματος και να βοηθήσει την επιδερμίδα να δείχνει πιο λεία και ενυδατωμένη. Δες παρακάτω πώς μπορείς να τις απαλύνεις:

Πώς να αντιμετωπίσεις τις ραγάδες στο στήθος

Δώσε βάση στην ενυδάτωση

Όταν η επιδερμίδα διατηρείται ελαστική, ανταποκρίνεται καλύτερα στις αλλαγές και δείχνει πιο ομοιόμορφη, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό η ρουτίνα σου να περιλαμβάνει πλούσιες κρέμες σώματος ή έλαια. Αναζήτησε φόρμουλες με συστατικά όπως το βούτυρο καριτέ, το υαλουρονικό οξύ, το σκουαλάνιο και τα φυτικά έλαια και κάνε απαλό μασάζ κατά τη εφαρμογή τους για να ενισχύσεις την μικροκυκλοφορία.

Επιστράτευσε τα κατάλληλα συστατικά

Αν δεν είσαι έγκυος ή θηλάζουσα, θα σε συμβουλεύαμε να εντάξεις στη ρουτίνα σου μία κρέμα ή ένα έλαιο με ρετινόλη, συστατικό το οποίο υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης ή βιταμίνη C, η οποία βοηθά στη φωτεινότητα και στην ομοιομορφία του τόνου της επιδερμίδας. Εξίσου ευεργετικά είναι και τα προϊόντα με πεπτίδια και centella asiatica, τα οποία είναι γνωστά για την ενίσχυση της ελαστικότητας και της επανόρθωσης του δέρματος.

Κάνε απαλή απολέπιση

Η ήπια απολέπιση 1-2 φορές την εβδομάδα είναι απαραίτητη, καθώς είναι το βήμα εκείνο που βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και επιτρέπει στα ενυδατικά προϊόντα να απορροφώνται καλύτερα. Η συμβουλή μας; Προτίμησε ήπια scrubs ή χημικά απολεπιστικά με γαλακτικό οξύ (AHA) κι απόφυγε τις έντονες κινήσεις που μπορεί να ερεθίσουν την ευαίσθητη περιοχή του στήθους.

Μην ξεχνάς το αντηλιακό

Η περιοχή του ντεκολτέ εκτίθεται συχνά στον ήλιο, ακόμη και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η UV ακτινοβολία μπορεί να κάνει τις ραγάδες πιο έντονες, σκουραίνοντας το γύρω δέρμα και μειώνοντας την ελαστικότητα. Η καθημερινή χρήση αντηλιακού είναι όπως καταλαβαίνεις απαραίτητη έτσι ώστε η επιδερμίδα να δείχνει πιο ομοιόμορφη, αλλά και να προστατεύεται από τα εγκαύματα και τον καρκίνο.

Δοκίμασε μια επαγγελματική θεραπεία

Για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, αναζήτησε τη συμβουλή του δερματολόγου σου και δοκίμασε θεραπείες όπως microneedling, laser ή ραδιοσυχνότητες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή κολλαγόνου και να βελτιώσουν την υφή της επιδερμίδας.