Buccal massage: Η φυσική εναλλακτική του μπότοξ που κάνει θαύματα για την επιδερμίδα

Τι είναι και γιατί αξίζει να το βάλεις κι εσύ στη ρουτίνα σου

Το ήξερες ότι υπάρχει τρόπος να πετύχεις botox-like αποτέλεσμα στην επιδερμίδα σου χωρίς κάποιον επεμβατικό τρόπο; Επίτρεψέ μας να σου συστήσουμε το buccal massage, τη νέα εμμονή των celebrities και των skinfluencers για πιο νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα.

Editor's Note: Μερικές από τις celebrities που έχουν συμβάλλει στην αύξηση της δημοτικότητάς του είναι η Jennifer Lopez, η Kate Moss και η Meghan Markle.

Τι είναι το buccal massage;

Το buccal massage είναι μια εξειδικευμένη τεχνική μασάζ, που στοχεύει στη σύσφιξη και την ανόρθωση του προσώπου χωρίς τη χρήση χημικών ή ιατρικών παρεμβάσεων.

Πώς γίνεται το buccal massage;

Η τεχνική πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο θεραπευτή ή αισθητικό, ο οποίος φορά γάντια και δουλεύει τους μύες του προσώπου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, μέσω του στόματος. Ο όρος «buccal» προέρχεται από τη λέξη «bucca» που σημαίνει παρειά (μάγουλο). Ο θεραπευτής τοποθετεί τα δάχτυλά του μέσα στη στοματική κοιλότητα και ταυτόχρονα ασκεί πίεση και από την εξωτερική πλευρά των μάγουλων, στοχεύοντας στους βαθύτερους μυς του προσώπου που συνήθως δεν ενεργοποιούνται από απλό μασάζ.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από 30 έως 60 λεπτά και περιλαμβάνει συνδυασμό τεχνικών: λεμφική αποσυμφόρηση, μυϊκή χαλάρωση, ενεργοποίηση σημείων έντασης και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Παρότι στην αρχή μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη, πολλοί τη βρίσκουν ιδιαίτερα χαλαρωτική και αποτελεσματική.

Τα οφέλη του buccal massage

Τα οφέλη του buccal massage είναι αρκετά και γι’ αυτό έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Πρώτον, βοηθά στη μείωση της έντασης στους μύες του προσώπου, ιδιαίτερα στην περιοχή της γνάθου, γεγονός που καθιστά την τεχνική ιδανική για άτομα που σφίγγουν τα δόντια τους. Δεύτερον, συμβάλλει στη βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας, μειώνοντας το πρήξιμο και δίνοντας μια πιο ξεκούραστη όψη στο πρόσωπο. Τρίτον, με τη συστηματική εφαρμογή του, μπορεί να βελτιώσει το οβάλ του προσώπου και να χαρίσει ένα πιο ανορθωμένο και σμιλεμένο αποτέλεσμα.

Πολλοί υποστηρίζουν επίσης ότι βοηθά στη φυσική παραγωγή κολλαγόνου, κάνοντας το δέρμα να δείχνει πιο σφριγηλό και λαμπερό. Αν και δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τις ιατρικές αισθητικές θεραπείες, αποτελεί μια ήπια και φυσική επιλογή για όσους θέλουν να αποφύγουν τις ενέσεις και τις κλασικές επεμβατικές μεθόδους.