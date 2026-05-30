Σκασμένες φτέρνες: Τα γιατροσόφια της γιαγιάς που όντως κάνουν δουλειά

Τα «φυσικά» μυστικά για πιο λείες και απαλές φτέρνες

Καθώς τα sneakers, οι μπότες και οι γόβες δίνουν τη θέση τους στα mules, τα σανδάλια και τα πέδιλα, το πεντικιούρ γίνεται ξανά το απόλυτο μηνιαίο must. Τι γίνεται όμως αν κανόνισες έξοδο της τελευταίας στιγμής και δεν πρόλαβες να κλείσεις ραντεβού στο nail salon; Βρες παρακάτω μερικά από τα καλύτερα γιατροσόφια για σκασμένες φτέρνες που υπόσχονται μια πιο λεία και απαλή επιδερμίδα:

Σκασμένες φτέρνες: Τα γιατροσόφια της γιαγιάς που κάνουν δουλειά

Ποδόλουτρο με μαγειρική σόδα

Ένα από τα πιο γνωστά και αποτελεσματικά γιατροσόφια για σκασμένες φτέρενες είναι το ποδόλουτρο με χλιαρό νερό και μαγειρική σόδα, το οποίο βοηθά να μαλακώσει το σκληρό δέρμα και να απομακρυνθούν τα νεκρά κύτταρα. Αρκεί να γεμίσεις μια λεκάνη με ζεστό νερό και να προσθέσεις δύο κουταλιές μαγειρικής σόδας. Άφησε τα πόδια σου μέσα για περίπου δεκαπέντε λεπτά και στη συνέχεια τρίψε απαλά τις φτέρνες με ελαφρόπετρα.

Μασάζ με ελαιόλαδο

Για να κάνεις τις φτέρνες σου πιο απαλές και ελαστικές, δοκίμασε να κάνεις μασάζ με λίγες σταγόνες ελαιόλαδου πριν τον ύπνο. Το πολύτιμο αυτό έλαιο περιέχει βιταμίνες και λιπαρά οξέα που θρέφουν σε βάθος το δέρμα, βοηθώντας με την ξηρότητα και τις σκασίματα.

Μάσκα με μέλι

Χάρη στις ενυδατικές και αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες, το μέλι βοηθά στην επούλωση των σκασιμάτων και στην προστασία του δέρματος. Μπορείς λοιπόν να αναμείξεις μέλι με λίγο γάλα ή γιαούρτι και να το εφαρμόσεις σαν μάσκα στις φτέρνες για περίπου είκοσι λεπτά. Αφού το ξεβγάλεις, το δέρμα σου θα δείχνει αισθητά πιο απαλό και ενυδατωμένο.

Ενυδάτωση με αλόη

Η αλόη βέρα είναι επίσης εξαιρετική επιλογή για τις σκασμένες φτέρνες, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ερεθισμοί ή κοκκινίλες. Εφάρμοσε λίγο τζελ αλόης μετά το μπάνιο ή πριν τον ύπνο για να καταπραΰνεις το δέρμα και να βοηθήσεις στην ανάπλασή του.

Κρέμα και κάλτσες

Πριν τον ύπνο, εφάρμοσε μια πλούσια ενυδατική κρέμα και στη συνέχεια φόρεσε ένα ζευγάρι κάλτσες για να «κλειδώσεις» την υγρασία. Μόλις ξυπνήσεις, οι φτέρνες σου θα είναι αισθητά πιο λείες και απαλές -στο υποσχόμαστε.