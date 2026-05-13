5 νέα body mists που δεν θα χορταίνεις να φοράς

Οι ολοκαίνουριες κυκλοφορίες που θα σε συνοδεύσουν σε κάθε σου περιπέτεια φέτος το καλοκαίρι

Ανάλαφρα και πιο παιχνιδιάρικα από ένα κλασικό perfume, τα body mists είναι ιδανικά για αυτήν την εποχή, αφού χαρίζουν μια αίσθηση αναζωογόνησης και δροσιάς μέσα στο αποπνηκτικό κλίμα της πόλης, ενώ αρωματίζουν διακριτικά την επιδερμίδα. Φέτος, οι νέες αφίξεις κινούνται ανάμεσα σε juicy φρουτένιες νότες, τροπική καρύδα, βανίλια, καραμέλα, εσπεριδοειδή, λευκά άνθη και salty accords που θυμίζουν ηλιοκαμένη επιδερμίδα μετά τη θάλασσα. Ακολουθούν πέντε από εκείνα που πρέπει σίγουρα να δοκιμάσεις:

Τα ωραιότερα νέα body mists

Peony & Ginger Fragrance Mist, Sephora Collection

Αυτό το mist με την αέρινη και εξαιρετικά λεπτή υφή του, τυλίγει το σώμα και τα μαλλιά σε ένα απαλά αρωματισμένο πέπλο με νότες από παιώνια και τζίντζερ.

Vitamin Mist Eau Vitaminée Citrus Tonic, Biotherm

Το Eau Vitaminée Citrus Tonic είναι ένα αναζωογονητικό αρωματικό mist με σπίθα εσπεριδοειδών, εμπλουτισμένο με μια έκρηξη λεμονιού, που γλυκαίνει χάρη στη συμφωνία ραβέντι και τις νότες ζουμερού ακτινιδίου.

Hair & Body Fragrance Mist Caramelt Mami, NYX Professional Makeup

Βουτηγμένο σε ζεστές νότες λιωμένης καραμέλας αναμεμειγμένης με βελούδινες στρώσεις κρέμας φιστικιού, αυτό το άρωμα κλέβει τις εντυπώσεις και μένει πραγματικά αξέχαστο.

Jasmine Sunset Body & Hair Fragrance Mist, Lancaster

Το Jasmine Sunset Body & Hair Fragrance Mist αιχμαλωτίζει την κομψότητα που έχουν οι βραδιές στο Μόντε Κάρλο. Το μεθυστικό δίδυμο του αρώματος γιασεμιού και όσμανθου εξισορροπείται από κρεμώδεις και ξυλώδεις νότες, δημιουργώντας ένα ακαταμάχητο μονοπάτι φινέτσας στο τέλειο καλοκαιρινό άρωμα.

La Vie Est Belle Vanille Nude Hair & Body Mist, Lancôme

Αυτό το αναζωογονητικό, λαχταριστό mist προσφέρει μια καθηλωτική ένωση από ηλιακές συμφωνίες γιασεμιού και μια πολύτιμη έγχυση βανίλιας.