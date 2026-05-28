Πήγα μέχρι την Μύκονο για να ανακαλύψω τα skincare προϊόντα που θα με συντροφεύουν όλο το καλοκαίρι

Γύρισα με μια βαλίτσα γεμάτη με αναμνήσεις, γνώσεις, all time favourite και νέα skincare finds

Η Μύκονος δεν είναι απλώς ένας καλοκαιρινός προορισμός. Είναι ένα νησί που μοιάζει να πάλλεται ανάμεσα στο φως και στον άνεμο, ανάμεσα στο λευκό των σπιτιών και στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Εκεί βρέθηκα κι εγώ πριν από μερικές μέρες προκειμένου όχι απλά να συναντήσω παλιούς αγαπημένους αλλά και νέους συνεργάτες, αλλά και να μάθω περισσότερα για το brand που ως beauty editor επιλέγω εδώ και χρόνια. Σε αυτό το ταξίδι με την InterMed, η εμπειρία δεν ήταν μόνο μια απόδραση, αλλά μια υπενθύμιση του πόσο ουσιαστική είναι η φροντίδα του εαυτού μας ακόμη και στις πιο ανέμελες στιγμές.

Η βάση μας ήταν το Kalesma, ένα ξενοδοχείο που μοιάζει να "αναπνέει" μέσα στο τοπίο. Με τη λιτή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, την πολυτελή αισθητική και τις γήινες αποχρώσεις του, δημιούργησε από την πρώτη στιγμή ένα σκηνικό ηρεμίας, σχεδόν διαλογιστικό. Εκεί, το πρωινό φως έμπαινε απαλά στους χώρους και τα βράδια είχαν μια ήρεμη πολυτέλεια, σαν το νησί να χαμήλωνε τους ρυθμούς του, επιτρέποντάς μας να γνωρίσουμε μια πιο σιωπηλή, γαλήνια πλευρά του.

Εκεί ακριβώς, λίγο μετά την άφιξή μας στο νησί, έγινε και η παρουσίαση από τους ανθρώπους της Intermed, οι οποίοι μας βοήθησαν να γνωρίσουμε πιο βαθιά τη φιλοσοφία της εταιρείας που εδώ και 30 χρόνια συνδέει την επιστήμη με την καθημερινή φροντίδα. Η λογική της είναι ξεκάθαρη, όπως τόνισε η Πρόεδρος & CEO του Ομίλου Τσέτη, Ιουλία Τσέτη, και η Senior RnD Formulation, Βλάσσια Αρώνη: επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχής έρευνα και ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Αυτές οι αρχές δεν μένουν στη θεωρία αλλά αποτυπώνονται σε κάθε προϊόν. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Και εκεί ακριβώς είναι που ξεχωρίζει η Intermed, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που εκτός από το ότι διατηρεί σταθερό το φανατικό κοινό της στην Ελλάδα, η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 70 χώρες!

Κάτι που πραγματικά μου κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η αναφορά στην τεχνολογία InterTECH που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ουσιαστικά πρόκειται για μία “σφραγίδα” τεχνογνωσίας που βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: στην αποτελεσματικότητα των δραστικών συστατικών, στην ενίσχυση της διείσδυσής τους στο δέρμα, στις κλινικές δοκιμές και φυσικά στην ενυδάτωση και την υποστήριξη του επιδερμικού φραγμού. Στο τέλος, άλλωστε, αυτό δεν μετράει στο skincare; Να ξέρεις ότι αυτό που βάζεις στο δέρμα σου στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα κι ότι δεν είναι απλώς ένα trend.

Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία έχουν δημιουργηθεί και τα brands δερμοκαλλυντικών της εταιρείας. Η σειρά The Skin Pharmacist, με clean beauty προσέγγιση, και η Eva Belle, βασισμένη στον βιομιμητισμό, έδειξαν πώς η σύγχρονη κοσμητολογία μπορεί να γίνει ταυτόχρονα απλή και αποτελεσματική. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσίαση της σειράς Bakuchiol Age Active, με τη συμμετοχή της Έφης Σουρά, Επίκουρης Καθηγήτριας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας του ΕΚΠΑ, η οποία μίλησε για τα νέα δεδομένα στην αντιγηραντική φροντίδα και στα σύγχρονα δερμοκαλλυντικά. Στην καρδιά της σειράς βρίσκεται το bakuchiol, ένα από τα πιο hot δραστικά συστατικά αυτήν την στιγμή, το οποίο θεωρείται μια πιο ήπια εναλλακτική της ρετινόλης, καθώς βοηθά στη βελτίωση των σημαδιών γήρανσης χωρίς να προκαλεί την έντονη ευαισθησία που συχνά συνοδεύει τα ρετινοειδή. Το μεγάλο του plus; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο το πρωί, όσο και το και βράδυ ακόμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς να συνδέεται με αυξημένη φωτοευαισθησία. Τόσο το serum, όσο και η κρέμα της σειράς ήταν πραγματικά πολύ ανάλαφρα, αποδεικνύοντας πως η αντιγήρανση δεν είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με βαριές υφές.

Από το portfolio της εταιρείας δεν λείπει φυσικά και η σειρά Luxurious SunCare με αντηλιακά με ανάλαφρες υφές και αντιοξειδωτικές και ενυδατικές συνθέσεις, που προσωπικά, έχω κάθε καλοκαίρι στο νεσεσέρ μου. Στην Μύκονο μάλιστα είχαμε τη χαρά να μάθουμε πριν απ' όλους και το νέο λανσάρισμα της σειράς, το Luxurious SunCare SPF50 Skin Barrier Protection για ευαίσθητες επιδερμίδες. Τι το κάνει να ξεχωρίζει; Η μη φωτοτοξική και υποαλλεργική του σύνθεση, η οποία είναι εμπλουτισμένη με εκτοΐνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα, συνδυάζοντας έτσι προστασία, ενυδάτωση και καταπράυνση απέναντι στο περιβαλλοντικό στρες. Πρόκειται για μία σύνθεση που δεν λειτουργεί απλώς σαν αντηλιακό, αλλά σαν καθημερινή ασπίδα για το δέρμα.

Οι μέρες στη Μύκονο ξεκινούσαν με ήλιο που έπεφτε καθαρά πάνω στα λευκά σοκάκια και τελείωναν με εκείνα τα χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα που κάνουν τον χρόνο να μοιάζει πιο αργός. Σε αυτό το συνεχές παιχνίδι φωτός και θάλασσας, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι τα αντηλιακά Luxurious SunCare, αλλά και τα ενυδατικά προϊόντα Eva Belle και The Skin Pharmasist που μας περίμεναν στο δωμάτιο, έγιναν καθημερινός σύμμαχος. Η φιλοσοφία πίσω από τα προϊόντα φαινόταν να "κουμπώνει" απόλυτα με το κυκλαδίτικο καλοκαίρι: αντηλιακή προστασία σε συνδυασμό με skincare δράση, ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά που υποστήριζαν τον δερματικό φραγμό μέσα στην ένταση του ήλιου και της θάλασσας.

Τα βράδια είχαν τη δική τους ξεχωριστή ενέργεια. Το πρώτο μας δείπνο στο Sea Satin είχε αυτή τη χαρακτηριστική ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, πάνω σχεδόν στη θάλασσα, όπου το νησί ισορροπεί ανάμεσα στο κοσμοπολίτικο και το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι. Το επόμενο βράδυ, το Zuma πρόσθεσε μια πιο σύγχρονη, διεθνή διάσταση, με ωραίο φαγητό, χαλαρή διάθεση και μια αίσθηση ότι η Μύκονος είναι πάντα ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων που αγαπούν την αισθητική και την πολυτέλεια.

Άξια αναφοράς είναι βέβαια και η εκδρομή μας στη Δήλο, όπου ήταν από τις πιο έντονες στιγμές του ταξιδιού. Εκεί, μέσα σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία και φως, η έννοια της προστασίας του δέρματος απόκτησε σχεδόν συμβολική διάσταση. Ο ήλιος ήταν πιο δυνατός, το τοπίο πιο σιωπηλό, και τα αντηλιακά Luxurious SunCare πάντα ανά χείρας.

Κάπως έτσι, το ταξίδι αυτό έμεινε σαν μια ισορροπία ανάμεσα στην απόλαυση και τη γνώση, ανάμεσα στην ανεμελιά του καλοκαιριού και στη συνειδητή φροντίδα. Γιατί τελικά, το δέρμα, όπως και οι αναμνήσεις άλλωστε, αξίζει να προστατεύεται.