Για μια πιο σφριγηλή επιδερμίδα

Δεν είναι απαραίτητο να καταφύγεις σε ενέσιμες λύσεις, αν θέλεις να περιορίσεις τη χαλάρωση και να κάνεις την επιδερμίδα σου να δείχνει πιο σφριγηλή και νεανική. Απλά ένταξε στη ρουτίνα σου έναν ορό προσώπου με αποδεδειγμένη αντιγηραντική και συσφιγκτική δράση, όμοια με εκείνη του μπότοξ.

Με ελαφριές υφές και στοχευμένη δράση, τα face serums μπορούν να δώσουν στο δέρμα μια πιο γεμάτη και φρέσκια όψη, σαν ένα mini boost αναζωογόνησης. Και το καλύτερο; Υπάρχουν πλέον εξαιρετικές επιλογές στην αγορά κάτω από 30€, που μπορούν να προσφέρουν ορατά αποτελέσματα στη μείωση των ρυτίδων, της χαλάρωσης και της θαμπής όψης, χωρίς να σε βγάλουν εκτός μηνιαίου προϋπολογισμού.

Ακολουθούν τρεις από τις δικές μας αγαπημένες budget-friendly επιλογές για να διαλέξεις:

Ορός προσώπου αντί για μπότοξ: 3 κορυφαίες επιλογές

Argireline Solution 10%, The Ordinary

Γνωστό στο TikTok ως "botox in a bottle", αυτό το σέρουμ ενσωματώνει το ARGIRELINE ™, μια τεχνολογία που λειτουργεί για τη μείωση της εμφάνισης σημείων γήρανσης. Στοχεύει περιοχές του προσώπου που είναι επιρρεπείς σε ανάπτυξη δυναμικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών γύρω από τα μάτια και το μέτωπο.

Ultra BTX Concentrated Serum, Galiniko

Αυτή η ισχυρή αντιγηραντική σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με νευροπεπτίδια όπως το Argireline® Amplified, SNAP-8™, MATRIXYL™ synthe’6, πεπτίδια, νουκλεοτιδια και υαλουρονικό οξύ κι έτσι μειώνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές και ανορθώνει την επιδερμίδα.

Age Perfect Micro Collagen, L'Oréal Paris

Το σύμπλεγμα μικροκολλαγόνου, τα πεπτίδια και η νιασιναμίδη βοηθούν στη μείωση των σημείων χαλάρωσης της επιδερμίδας, βελτιώνουν την εμφάνιση του περιγράμματος του προσώπου και αφήνουν την επιδερμίδα ορατά πιο λεία και ελαστική.