Βαρέθηκες τα κλασικά; Αυτά είναι τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά αρώματα του 2026

Οι ιδανικές επιλογές για εσένα που θέλεις να ξεφύγεις από τα φλοράλ και φρουτώδη αρώματα

Ξέχασε τα κλασικά φρουτώδη και φλοράλ καλοκαιρινά αρώματα. Οι νέες αρωματικές δημιουργίες εγκαταλείπουν τις προβλέψιμες νότες καρύδας και εσπεριδοειδών και στρέφονται σε απροσδόκητα συστατικά που μέχρι πρόσφατα ανήκαν περισσότερο στην κουζίνα παρά στην αρωματοποιία. Το αχλάδι αποκτά μια δροσερή, σχεδόν μεταλλική διάσταση, ο ανανάς γίνεται πιο εκλεπτυσμένος και φωτεινός, ενώ λαχανικά όπως το καρότο και το παντζάρι δανείζουν στα αρώματα μια γήινη, βελούδινη πολυπλοκότητα.

Η νέα γενιά καλοκαιρινών αρωμάτων παίζει με τις αντιθέσεις: τη γλυκύτητα απέναντι στη φρεσκάδα, το φρουτώδες απέναντι στο βοτανικό, το οικείο απέναντι στο απρόσμενο. Αν κάτι χαρακτηρίζει τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά αρώματα της χρονιάς, είναι η τόλμη να μετατρέπουν το απροσδόκητο σε κάτι απόλυτα κομψό. Ιδού εκείνα που αξίζουν την προσοχή σου:

Τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά αρώματα 2026

Scarlett Beetroot Cologne, Jo Malone

Νότες από παντζάρι, ζουμερό μαύρο φραγκοστάφυλο και μια πινελιά πατσουλί δημιουργούν αυτό το απολαυστικά φρουτώδες άρωμα.

My Way Eau de Parfum Sunny Vanilla, Armani

Στην καρδιά, η τουμπερόζα αγκαλιάζεται από το γιασεμί Grandiflorum, χαρίζοντας μια αίσθηση λαμπερής καθαρότητας και φρεσκάδας. Και καθώς το άρωμα εξελίσσεται, στη βάση αποκαλύπτεται μια ζεστή, βελούδινη βανίλια, αφήνοντας πίσω της μια απαλή, ηλιόλουστη αύρα που σε συνοδεύει.

Fearless Fabulous Eau de Parfum, Carolina Herrera

Με νότες από γλυκό αχλάδι, ροζ γαρδένια και ξύλο κασμίρ, αυτό το τολμηρό και εκλεπτυσμένο eau de parfum θα σου χαρίσει την αυτοπεποίθηση να γίνεις το επίκεντρο της προσοχής σε κάθε χώρο.

Carrot Blossom Cologne, Jo Malone

Νότες από γλυκό καρότο, άνθη πορτοκαλιάς και λευκό musk δημιουργούν αυτό το φρέσκο λουλουδένιο άρωμα.

Eau Rihla Eau de Parfum Intense, Diptyque

Στην αρχή, η πικάντικη ζωντάνια του ροζ πιπεριού και οι ξυλώδεις νότες του κέδρου Άτλαντα δημιουργούν μια ζωηρή συμφωνία. Στη συνέχεια, καθώς εμφανίζονται η ίριδα, η βανίλια και το σαφράν, το άρωμα ζεσταίνεται, γίνεται πιο απαλό και αποκτά την αίσθηση μιας δεύτερης επιδερμίδας.